Monterrey recibe a estrellas del top 100 en el Abierto GNP

Si el cuadro principal promete un Abierto GNP Seguros de alto nivel, el del torneo de calificación no se queda atrás, pues la mayoría de las jugadoras que ingresaron se encuentran en el top 100 de la WTA.

El draw de la “qualy” está encabezado por la colombiana Camila Osorio, ubicada en el lugar 57 del ranking mundial y finalista del 2023, año en el que dio uno de los partidos más emocionantes del torneo, aunque cayó ante la eventual campeona Leylah Fernandez, después de casi tres horas de partido.

Otra de las jugadoras que buscarán uno de los cuatro lugares para el cuadro principal es la neozelandesa Lulu Sun, quien el año pasado dio la sorpresa al llegar a la Final del Abierto GNP Seguros, además de hacer Cuartos de Final en Wimbledon desde el torneo de calificación.

En el grupo se encuentran además nombres como el de la italiana Elisabetta Cocciaretto, que suele dar la sorpresa en los torneos en los que se presenta; la turca Zeynep Sonmez, campeona del Abierto de Mérida; Ajla Tomljanovic, de Australia, quien también buscará ingresar al torneo.

La presencia mexicana estará a cargo de la michoacana Julia García, quien se ganó un lugar tras el Torneo Prequaly que organizó el Abierto GNP Seguros en apoyo al tenis femenil mexicano.

El torneo de calificación para el Abierto GNP Seguros se jugará el 16 y 17 de agosto en las canchas del Club Sonoma a partir de las 15:00 horas ambos días, con un cuadro de 16 jugadoras en la pelea que buscarán quedarse con uno de los cuatro lugares que ofrece para el cuadro principal del certamen.

Numeralia

8 Días de partidos tendrá el torneo en el Club Sonoma

6,400 pelotas se usarán durante el torneo, desde la calificación

$1.064 Millones de dólares en premios se repartirán entre las jugadoras

$34,000 aficionados se espera asistan a los ocho días de actividades del torneo

60 Jugadoras, desde el torneo Prequaly, la calificación y el torneo principal

$220 Millones de pesos es la derrama económica que se espera en el estado.

4,200 aficionados es el aforo que tiene el Estadio GNP Seguros

1,200 personas es la capacidad para la cancha Grand Stand

30 horas de transmisión por televisión abierta y de paga

150 países a los que llegará vía streaming el Abierto GNP Seguros

20 stands de alimentos, bebidas y de artículos deportivos habrá en el área comercial

400 encordados aproximadamente se realizan en la semana del torneo

Comentarios