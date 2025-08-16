Cerrar X
Newcastle empata 0-0 con Aston Villa en la Liga Premier

  • 16
  • Agosto
    2025

Newcastle careció de contundencia sin su delantero estrella Alexander Isak y empató 0-0 en Aston Villa en la primera jornada de la Liga Premier.

Isak quedó fuera de la alineación de su equipo debido a que está intentando presionar para que lo dejen irse al campeón defensor Liverpool. El nuevo fichaje Anthony Elanga se mostró peligroso por la derecha del ataque de Newcastle, pero los visitantes no pudieron aprovechar su posesión.

Villa se defendió bien después de que Ezri Konsa fue expulsado a los 66 minutos por sujetar a Anthony Gordon cuando se dirigía hacia el gol.

Más tarde, el Manchester City enfrenta al Wolverhampton en el último duelo del día antes de los duelos del: Brighton vs. Fulham; Sunderland vs. West Ham, y Tottenham vs. Burnley.

Burnley, Sunderland y Leeds son los equipos que recién ascendieron.

El Tottenham, campeón de la Liga Europa, perdió la Supercopa de la UEFA a mitad de semana contra el ganador de la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain.

En memoria de Jota

Se guardó un minuto de silencio de manera impecable en Villa Park antes del partido en memoria del exdelantero de Liverpool y Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota.

Este fin de semana se guardará un minuto de silencio en todos los encuentros de la Liga Premier.

El viernes, los jugadores y aficionados de Liverpool rindieron emotivos homenajes a Jota y a su hermano, Andre Silva, en Anfield antes y durante el partido contra Bournemouth. Los hermanos murieron en un accidente automovilístico en España el mes pasado.

Liverpool venció 4-2 al Bournemouth en un partido empañado por el presunto abuso racial hacia el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, por parte de un aficionado. El sábado, Semenyo agradeció a la comunidad futbolística por apoyarlo.


