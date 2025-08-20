Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_aba58121c2
Deportes

NFL usará IA en jugadas, rendimiento y seguridad de jugadores

La NFL firmó una alianza con Microsoft para aplicar Inteligencia Artificial en el análisis de jugadas, el rendimiento de jugadores y la seguridad

  • 20
  • Agosto
    2025

La National Football League (NFL) anunció este miércoles una alianza estratégica con Microsoft Corp. para incorporar Inteligencia Artificial (IA) en diversas áreas clave: desde el reclutamiento de talento y la optimización de jugadas, hasta el análisis en tiempo real del rendimiento de jugadores.

“Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para implementar IA en áreas clave”, declaró Gary Brantley, director de información de la liga.

El directivo explicó que esta tecnología permitirá ofrecer a los aficionados una experiencia más completa y a los equipos herramientas más efectivas para competir.

La liga destacó que el uso de IA y plataformas en la nube dará a los entrenadores la capacidad de medir, analizar y ajustar el desempeño de los jugadores en tiempo real, lo que redundará en decisiones más precisas y estratégicas durante los partidos.

“El papel del entrenador es colocar a los jugadores en la mejor posición posible. La IA nos ayudará a descomponer datos complejos en información clara y accionable para comunicarnos mejor con ellos y maximizar su rendimiento”, señaló Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams.

Sistema de Visualización reforzado

Además, la NFL explicó que el Sistema de Visualización de Bandas fue actualizado con más de 2,500 computadoras para dar seguimiento detallado a los 1,800 jugadores de los 32 equipos.

Esta herramienta puede filtrar jugadas según criterios específicos, como distancia a avanzar, touchdowns o penalizaciones, lo que facilita el análisis de formaciones y coberturas defensivas en segundos.

Más allá del campo: seguridad y logística

La IA también tendrá aplicaciones fuera de la estrategia de juego. Podrá rastrear incidentes clave en los días de partido, como retrasos por clima o fallas técnicas, con el fin de mejorar la planeación y operaciones en futuros encuentros.

Asimismo, la Asociación de Jugadores de la NFL tendrá acceso a estas soluciones para fortalecer la revisión de videos enfocados en la seguridad de los atletas.

“Nos enorgullece extender esta colaboración con la NFL. No se trata solo de fútbol, sino de un plan de transformación que cambiará la manera en que se vive el deporte”, afirmó Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_21_T171719_266_36da2786d1
Proponen uso de IA en inspecciones para combatir corrupción
INFO_7_UNA_FOTO_8_89575337d2
Registran a bebé como 'Chat Yipiti' inspirados en la IA ChatGPT
finanzas_ebrard_hecho_en_mexico_1_1aaafd92ec
EUA buscaría 23,000 autobuses eléctricos mexicanos, afirma Ebrard
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T174020_640_0c586b9a5b
Impulsan programa de útiles a bajo costo en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T173318_216_323c72ce48
Refuerzan operativo contra Uber y Didi en Tamaulipas
82fdf71f_2cab_4691_aa84_c3e595aab360_7534e9dc24
Piden escuela para formar maestros de Educación Física
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×