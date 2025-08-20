NFL usará IA en jugadas, rendimiento y seguridad de jugadores

La National Football League (NFL) anunció este miércoles una alianza estratégica con Microsoft Corp. para incorporar Inteligencia Artificial (IA) en diversas áreas clave: desde el reclutamiento de talento y la optimización de jugadas, hasta el análisis en tiempo real del rendimiento de jugadores.

“Estamos entrando en una nueva era de innovación en la NFL gracias a nuestra colaboración con Microsoft para implementar IA en áreas clave”, declaró Gary Brantley, director de información de la liga.

El directivo explicó que esta tecnología permitirá ofrecer a los aficionados una experiencia más completa y a los equipos herramientas más efectivas para competir.

La liga destacó que el uso de IA y plataformas en la nube dará a los entrenadores la capacidad de medir, analizar y ajustar el desempeño de los jugadores en tiempo real, lo que redundará en decisiones más precisas y estratégicas durante los partidos.

“El papel del entrenador es colocar a los jugadores en la mejor posición posible. La IA nos ayudará a descomponer datos complejos en información clara y accionable para comunicarnos mejor con ellos y maximizar su rendimiento”, señaló Sean McVay, entrenador de Los Angeles Rams.

Sistema de Visualización reforzado

Además, la NFL explicó que el Sistema de Visualización de Bandas fue actualizado con más de 2,500 computadoras para dar seguimiento detallado a los 1,800 jugadores de los 32 equipos.

Esta herramienta puede filtrar jugadas según criterios específicos, como distancia a avanzar, touchdowns o penalizaciones, lo que facilita el análisis de formaciones y coberturas defensivas en segundos.

Más allá del campo: seguridad y logística

La IA también tendrá aplicaciones fuera de la estrategia de juego. Podrá rastrear incidentes clave en los días de partido, como retrasos por clima o fallas técnicas, con el fin de mejorar la planeación y operaciones en futuros encuentros.

Asimismo, la Asociación de Jugadores de la NFL tendrá acceso a estas soluciones para fortalecer la revisión de videos enfocados en la seguridad de los atletas.

“Nos enorgullece extender esta colaboración con la NFL. No se trata solo de fútbol, sino de un plan de transformación que cambiará la manera en que se vive el deporte”, afirmó Bryson Gordon, vicepresidente de marketing global de Microsoft.

