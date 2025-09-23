NL destaca en natación arranque de la Paralimpiada Nacional
La delegación brilló en natación con 8 oros, 12 platas y 8 bronces en Aguascalientes; Carolina Rea obtuvo la primera medalla dorada para el estado
Con una destacada actuación en la disciplina de natación, la delegación de Nuevo León abrió su participación en la Paralimpiada Nacional 2025, que se celebra en Aguascalientes, Aguascalientes, sumando un total de 28 medallas durante el primer día de competencias.
Las pruebas se llevaron a cabo en la alberca olímpica de Aguascalientes, donde el equipo neoleonés brilló desde el inicio al conquistar 8 preseas de oro, 12 de plata y 8 de bronce.
El oro inaugural para Nuevo León llegó gracias a Carolina Rea, quien se impuso en la prueba de 100 metros libres femenil, marcando el inicio de una jornada fructífera para la delegación.
Otros atletas que subieron a lo más alto del podio fueron:
- Laisha Martínez – 50 metros dorso femenil
- Zandra Contreras – 50 metros dorso femenil
- Luciana Mota – 50 metros dorso femenil
- Roberto Zamarrón – 50 metros dorso varonil
- Juan Pablo Treviño – 50 metros dorso varonil
- Ingrid Villafuerte – 100 metros pecho femenil
- Zandra Contreras – 100 metros pecho femenil (segunda medalla dorada en el día
Con este arranque, Nuevo León se perfila como una de las delegaciones más competitivas del certamen.
Las actividades continuarán este miércoles a partir de las 10:00 horas, nuevamente en la alberca olímpica, donde se espera que los atletas sigan sumando éxitos para su estado
