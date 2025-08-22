Cerrar X
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Deportes

Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS

El jugador de Rayados fue captado en clínicas del IMSS en Nuevo León, donde donó sangre y convivió con pacientes infantiles

  • 22
  • Agosto
    2025

Este viernes, el jugador español de Rayados, Oliver Torres, fue captado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 del IMSS en Nuevo León, donde regaló más que sonrisas a los niños y niñas que se encuentran internados.

El atacante tuvo una pequeña convivencia con niños y niñas pacientes, transmitiéndoles ánimo, compañía y un mensaje de esperanza.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este gesto del jugador de Rayados refleja la esencia humanista de la institución, que se enfoca en poner el “alma, vida y corazón” al servicio de las infancias.

También donó sangre

Este gran gesto no es el único que ha realizado el jugador de "La Pandilla", pues este jueves el dorsal 8 fue sorprendido en la Clínica 34 del IMSS.

La imagen del español, sentado en una banca de dicha clínica, rápidamente se hizo viral, pues esperaba su turno para donar sangre.

Oliver Torres suele compartir mediante sus redes sociales los lugares que visita en Monterrey, pero al estar en el IMSS para donar sangre, no lo hizo público, pero fue inevitable que no fuera reconocido.

Una persona lo vio y le tomó una fotografía, la publicó y de inmediato se hizo viral por su acto de buena fe.

Después de hacer la donación de su líquido vital, la ficha de su donación se hizo pública, en donde, con la que sí quedaban dudas de si era o no el jugador de Rayados, con esta se despejaba toda duda.

Oliver Torres se ha convertido en un regio desde que dio su primer paso en Nuevo León, pues otra de las veces que se ha hecho viral por pasear en el estado es cuando vistió el río Ramos, donde se le vio disfrutando el agua junto a su asador.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_1_00_09_AM_bd0f696ea5
Nuevo reto para Rayados: no soltar la racha ganadora
EH_UNA_FOTO_e91d08858a
Filtración en almacén no afectó fármacos ni material médico: IMSS
tamaulipas_salud_712420ab08
Inician en Tamaulipas 35 'Rutas de la Salud' con 215 mil fármacos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_23_at_5_37_03_PM_f983f0830c
Cae bebé de un año a tina y muere ahogada en García
zinc_nacional_e2220b37fd
Zinc Nacional regresa a operar tras cumplir norma ambiental
DD_Rkc_Mz_UQA_Avjk_H_18ca7f6747
India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Firma_Secretaria_de_Igualdad_convenio_con_Universidad_Ciudadana_a5a1b04a06
Firma Secretaría de Igualdad convenio con Universidad Ciudadana
publicidad
×