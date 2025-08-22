Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS

Este viernes, el jugador español de Rayados, Oliver Torres, fue captado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 del IMSS en Nuevo León, donde regaló más que sonrisas a los niños y niñas que se encuentran internados.

El atacante tuvo una pequeña convivencia con niños y niñas pacientes, transmitiéndoles ánimo, compañía y un mensaje de esperanza.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que este gesto del jugador de Rayados refleja la esencia humanista de la institución, que se enfoca en poner el “alma, vida y corazón” al servicio de las infancias.

También donó sangre

Este gran gesto no es el único que ha realizado el jugador de "La Pandilla", pues este jueves el dorsal 8 fue sorprendido en la Clínica 34 del IMSS.

La imagen del español, sentado en una banca de dicha clínica, rápidamente se hizo viral, pues esperaba su turno para donar sangre.

Oliver Torres suele compartir mediante sus redes sociales los lugares que visita en Monterrey, pero al estar en el IMSS para donar sangre, no lo hizo público, pero fue inevitable que no fuera reconocido.

Una persona lo vio y le tomó una fotografía, la publicó y de inmediato se hizo viral por su acto de buena fe.

👀 Crack de #Rayados haciendo fila en el #IMSS para donar sangre…



No sólo brilla en el torneo, también demuestra que es grande en la vida y en la cancha 🔵⚪️.



¡Gigante #OliverTorres! 👏 pic.twitter.com/aPl6rkKjG6 — R O O Q U I S M O (@rooquismo) August 21, 2025

Después de hacer la donación de su líquido vital, la ficha de su donación se hizo pública, en donde, con la que sí quedaban dudas de si era o no el jugador de Rayados, con esta se despejaba toda duda.

Oliver Torres se ha convertido en un regio desde que dio su primer paso en Nuevo León, pues otra de las veces que se ha hecho viral por pasear en el estado es cuando vistió el río Ramos, donde se le vio disfrutando el agua junto a su asador.

