Cerrar X
IMG_20250926_WA_0021_8f2e3bae2d
Deportes

Ozziel Herrera, delantero mexicano, ‘amuleto’ de Tigres

Los felinos, en la era del director técnico argentino Guido Pizarro, ganan los partidos en los que anota gol el elemento azteca

  • 26
  • Septiembre
    2025

Con su gol ante los Zorros del Atlas el miércoles pasado en el Estadio Universitario, en juego de la Fecha 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el delantero mexicano Ozziel Herrera demostró que es el ‘amuleto’ de Tigres, en la era del técnico argentino Guido Pizarro.

Y es que cada vez que anota Jonathan Ozziel Herrera Morales… los de la UANL ganan, al tomar en cuenta partidos de la Liga MX y de la Leagues Cup.

El playera 77 de los felinos, de 24 años de edad y nacido el 23 de mayo de 2001 en Culiacán, Sinaloa, México, ha marcado cuatro tantos en el actual certamen del campeonato mexicano (ante Juárez, Toluca, Puebla y Atlas)… y en todos ellos se llevó la victoria el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Esta buena racha la lleva el artillero azteca a nivel internacional, ya que también marcó una diana en la Jornada 1… y ‘La U’ goleó 4-1 al Houston Dynamo.

Este domingo a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora de Querétaro, ‘El Conde’ y sus Tigres visitan a Gallos Blancos en cotejo de la Fecha 11 de la fase regular del actual certamen de la Primera División de futbol mexicano.

Ficha

Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 11
Querétaro Vs. Tigres
Estadio La Corregidora
17:00 horas
Fox - Domingo

Entérate

Estos son los juegos en los que ha marcado gol Ozziel Herrera con Tigres, en la época del director técnico argentino Guido Pizarro:

Liga MX

Torneo Apertura 2025, Jornada 2: Tigres 1-0 Juárez… Estadio Universitario, un gol
Torneo Apertura 2025, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres… Estadio Nemesio Díez, un gol
Torneo Apertura 2025, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla… Estadio Universitario, un gol
Torneo Apertura 2025, Jornada 10: Tigres 2-0 Atlas… Estadio Universitario, un gol

Leagues Cup

Edición 2025, Jornada 1: Tigres 4-1 Houston… Shell Energy Stadium, un gol


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25269125083120_f5bfb45974
Inicio de Semana 4: Seahawks vence de forma dramática a Cardinals
deportes_alejandro_sanz_tigres_rayados_27bc84f4c9
Alejandro Sanz recibe jerseys de Tigres y Rayados
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_49_aaf78fe05d
Reestablecen servicio de CFE de manera progresiva tras apagón
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163934_181_2aeb5012c7
Tamaulipas capta US$151 millones por llegada de empresas europeas
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163350_046_a019c39521
Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×