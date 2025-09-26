Ozziel Herrera, delantero mexicano, ‘amuleto’ de Tigres

Con su gol ante los Zorros del Atlas el miércoles pasado en el Estadio Universitario, en juego de la Fecha 10 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el delantero mexicano Ozziel Herrera demostró que es el ‘amuleto’ de Tigres, en la era del técnico argentino Guido Pizarro.

Y es que cada vez que anota Jonathan Ozziel Herrera Morales… los de la UANL ganan, al tomar en cuenta partidos de la Liga MX y de la Leagues Cup.

El playera 77 de los felinos, de 24 años de edad y nacido el 23 de mayo de 2001 en Culiacán, Sinaloa, México, ha marcado cuatro tantos en el actual certamen del campeonato mexicano (ante Juárez, Toluca, Puebla y Atlas)… y en todos ellos se llevó la victoria el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Esta buena racha la lleva el artillero azteca a nivel internacional, ya que también marcó una diana en la Jornada 1… y ‘La U’ goleó 4-1 al Houston Dynamo.

Este domingo a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora de Querétaro, ‘El Conde’ y sus Tigres visitan a Gallos Blancos en cotejo de la Fecha 11 de la fase regular del actual certamen de la Primera División de futbol mexicano.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 11

Querétaro Vs. Tigres

Estadio La Corregidora

17:00 horas

Fox - Domingo

Entérate

Estos son los juegos en los que ha marcado gol Ozziel Herrera con Tigres, en la época del director técnico argentino Guido Pizarro:

Liga MX

Torneo Apertura 2025, Jornada 2: Tigres 1-0 Juárez… Estadio Universitario, un gol

Torneo Apertura 2025, Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres… Estadio Nemesio Díez, un gol

Torneo Apertura 2025, Jornada 4: Tigres 7-0 Puebla… Estadio Universitario, un gol

Torneo Apertura 2025, Jornada 10: Tigres 2-0 Atlas… Estadio Universitario, un gol

Leagues Cup

Edición 2025, Jornada 1: Tigres 4-1 Houston… Shell Energy Stadium, un gol

