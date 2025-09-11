Para Rayados, el primer tiempo es una… ¡fiesta de goles!

Reza un refrán: “Al que madruga, Dios los ayuda”… y este le queda ad hoc a Rayados, en la era del director técnico español, Domènec Torrent.

Y es que el Monterrey, con el timonel ibérico en el banquillo, anota la mayor parte de sus goles en el primer tiempo, al tomar en cuenta todos los juegos oficiales (de Mundial de Clubes, Leagues Cup y Liga MX).

La Pandilla de ‘Dome’ ha marcado 26 dianas, y 17 de ellas han caído entre el silbatazo inicial y el minuto 45; los nueve tantos restantes se dan en la parte complementaria.

De los 17 ‘pepinillos’ del primer lapso, 14 se originan entre el minuto 16 y 45… y nueve de ellos llegan en el lapso del minuto 31 al 45.

Con estos datos, la oncena de la Sultana del Norte vuelve este fin de semana a la actividad tras la Fecha FIFA y visitará el domingo a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora a las 17:00 horas, en duelo de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los del Cerro de La Silla ligan siete juegos sin perder ante Gallos Blancos, en cualquier estadio.

Entérate

Rayados ha anotado 26 goles en partidos oficiales, en la era del director técnico español Domènec Torrent, y los reparte de la siguiente manera, en cada lapso de tiempo de los encuentros:

Lapso de tiempo

Del silbatazo inicial al minuto 15… 3 goles

Del minuto 16 al minuto 30… 5 goles

Del minuto 31 al minuto 45… 9 goles

Del minuto 46 al minuto 60… 3 goles

Del minuto 61 al minuto 75… 2 goles

Del minuto 76 al silbatazo final… 4 goles

TOTAL… 26 goles

Goles por torneo

Cantidad de dianas de Rayados, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en cada competencia oficial en la que ha participado:

Mundial de Clubes… 6 goles

Leagues Cup… 3 goles

Liga MX… 17 goles

TOTAL… 26 goles

Goleadores

Ellos son los jugadores de Rayados que han marcado dianas, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en partidos oficiales:

Germán Berterame… 8 goles

Sergio Canales… 7 goles

Lucas Ocampos… 4 goles

Sergio Ramos… 2 goles

Jesús Manuel Corona… 2 goles

Ricardo Chávez… 1 gol

Víctor Guzmán… 1 gol

Nelson Deossa… 1 gol

TOTAL… 26 goles

