Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_11_at_12_16_14_AM_70fc37f685
Deportes

Para Rayados, el primer tiempo es una… ¡fiesta de goles!

En la era Torrent, Monterrey ha anotado 26 goles en partidos oficiales, y 17 de ellos en la primera parte; la mayor cantidad llega entre el minuto 16 y el 45

  • 11
  • Septiembre
    2025

Reza un refrán: “Al que madruga, Dios los ayuda”… y este le queda ad hoc a Rayados, en la era del director técnico español, Domènec Torrent.

Y es que el Monterrey, con el timonel ibérico en el banquillo, anota la mayor parte de sus goles en el primer tiempo, al tomar en cuenta todos los juegos oficiales (de Mundial de Clubes, Leagues Cup y Liga MX).

La Pandilla de ‘Dome’ ha marcado 26 dianas, y 17 de ellas han caído entre el silbatazo inicial y el minuto 45; los nueve tantos restantes se dan en la parte complementaria.

De los 17 ‘pepinillos’ del primer lapso, 14 se originan entre el minuto 16 y 45… y nueve de ellos llegan en el lapso del minuto 31 al 45.

Con estos datos, la oncena de la Sultana del Norte vuelve este fin de semana a la actividad tras la Fecha FIFA y visitará el domingo a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora a las 17:00 horas, en duelo de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los del Cerro de La Silla ligan siete juegos sin perder ante Gallos Blancos, en cualquier estadio.

Entérate

Rayados ha anotado 26 goles en partidos oficiales, en la era del director técnico español Domènec Torrent, y los reparte de la siguiente manera, en cada lapso de tiempo de los encuentros:

Lapso de tiempo

Del silbatazo inicial al minuto 15… 3 goles
Del minuto 16 al minuto 30… 5 goles
Del minuto 31 al minuto 45… 9 goles
Del minuto 46 al minuto 60… 3 goles
Del minuto 61 al minuto 75… 2 goles
Del minuto 76 al silbatazo final… 4 goles
TOTAL… 26 goles

Goles por torneo 

Cantidad de dianas de Rayados, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en cada competencia oficial en la que ha participado:

Mundial de Clubes… 6 goles
Leagues Cup… 3 goles
Liga MX… 17 goles
TOTAL… 26 goles

Goleadores

Ellos son los jugadores de Rayados que han marcado dianas, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en partidos oficiales:

Germán Berterame… 8 goles
Sergio Canales… 7 goles
Lucas Ocampos… 4 goles
Sergio Ramos… 2 goles
Jesús Manuel Corona… 2 goles
Ricardo Chávez… 1 gol
Víctor Guzmán… 1 gol
Nelson Deossa… 1 gol
TOTAL… 26 goles


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia
EH_UNA_FOTO_43_a60c4de722
Superan índices de obesidad infantil a los del bajo peso
Abaten_a_El_30_presunto_operador_financiero_n_Sinaloa_d79c331951
Estas son las cifras que ha dejado la violencia en Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_58_9f864abee4
Trump recuerda a víctimas del 9/11 con acto solemne en Pentágono
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Localizan cuerpo en Parque Tolteca en Guadalupe
INFO_7_UNA_FOTO_5_6b401c6293
Pipa de gas siniestrada no contaba con pólizas de seguro
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×