Para Rayados, el primer tiempo es una… ¡fiesta de goles!
En la era Torrent, Monterrey ha anotado 26 goles en partidos oficiales, y 17 de ellos en la primera parte; la mayor cantidad llega entre el minuto 16 y el 45
Reza un refrán: “Al que madruga, Dios los ayuda”… y este le queda ad hoc a Rayados, en la era del director técnico español, Domènec Torrent.
Y es que el Monterrey, con el timonel ibérico en el banquillo, anota la mayor parte de sus goles en el primer tiempo, al tomar en cuenta todos los juegos oficiales (de Mundial de Clubes, Leagues Cup y Liga MX).
La Pandilla de ‘Dome’ ha marcado 26 dianas, y 17 de ellas han caído entre el silbatazo inicial y el minuto 45; los nueve tantos restantes se dan en la parte complementaria.
De los 17 ‘pepinillos’ del primer lapso, 14 se originan entre el minuto 16 y 45… y nueve de ellos llegan en el lapso del minuto 31 al 45.
Con estos datos, la oncena de la Sultana del Norte vuelve este fin de semana a la actividad tras la Fecha FIFA y visitará el domingo a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora a las 17:00 horas, en duelo de la Jornada 8 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Los del Cerro de La Silla ligan siete juegos sin perder ante Gallos Blancos, en cualquier estadio.
Entérate
Rayados ha anotado 26 goles en partidos oficiales, en la era del director técnico español Domènec Torrent, y los reparte de la siguiente manera, en cada lapso de tiempo de los encuentros:
Lapso de tiempo
Del silbatazo inicial al minuto 15… 3 goles
Del minuto 16 al minuto 30… 5 goles
Del minuto 31 al minuto 45… 9 goles
Del minuto 46 al minuto 60… 3 goles
Del minuto 61 al minuto 75… 2 goles
Del minuto 76 al silbatazo final… 4 goles
TOTAL… 26 goles
Goles por torneo
Cantidad de dianas de Rayados, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en cada competencia oficial en la que ha participado:
Mundial de Clubes… 6 goles
Leagues Cup… 3 goles
Liga MX… 17 goles
TOTAL… 26 goles
Goleadores
Ellos son los jugadores de Rayados que han marcado dianas, en la era del director técnico español Domènec Torrent, en partidos oficiales:
Germán Berterame… 8 goles
Sergio Canales… 7 goles
Lucas Ocampos… 4 goles
Sergio Ramos… 2 goles
Jesús Manuel Corona… 2 goles
Ricardo Chávez… 1 gol
Víctor Guzmán… 1 gol
Nelson Deossa… 1 gol
TOTAL… 26 goles
