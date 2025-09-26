Cerrar X
G1u_TMC_XUAA_Cb_T8_06027b46e0
Deportes

¡Peso gigante! Rayados liga tres triunfos ante Santos en casa

El Monterrey ha recibido en el Estadio BBVA en 15 ocasiones los "Guerreros" de las cuales solo perdió una vez, empató cuatro veces y ganó 10 ocasiones

  • 26
  • Septiembre
    2025

Rayados tiene la obligación de dejar atrás la goleada histórica ante Toluca y enfrente tendrá un rival que, en teoría, se presta para superar ese trago amargo, pues cuando visita Nuevo León se desinfla mucho: Santos.

El Monterrey ha recibido en el Estadio BBVA en 15 ocasiones los "Guerreros" de las cuales solo perdió una vez, empató cuatro veces y ganó 10 ocasiones, las últimas tres de manera consecutiva. Además, si se incluyen los que son en el TSM, son cinco victorias al hilo.

A esta estadística demoledora se le suma el mal paso del cuadro verdiblanco, pues marcha en el décimo tercer puesto de la tabla con 10 puntos, de los cuales, solamente uno se logró como visitante.

Y como si todo esto no fuera suficiente, los albiazules son de los mejores locales del torneo, con tres triunfos y un empate; lo que pone a los regios como uno de los mejores locales, solo superado por Xolos, Juárez y Cruz Azul.

Será este sábado 27 de septiembre cuando Rayados reciba a Santos en el "Gigante de Acero" y busque volver a tomar confianza, pues se acerca la parte más importante del torneo y llegar enrachado será clave.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_alejandro_sanz_tigres_rayados_27bc84f4c9
Alejandro Sanz recibe jerseys de Tigres y Rayados
EH_FOTO_VERTICAL_76_3c35ac9aca
Rayados pierde racha de 8 juegos y cae 6-2 ante Toluca
Whats_App_Image_2025_09_24_at_5_28_13_PM_169d39bd74
Reto: volver al triunfo y mantenerse en primeros sitios
publicidad

Últimas Noticias

gettyimages_2184585949_20250728110847600_8bd5c3ba74
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel
la_luz_mundo_iglesia_detenidos_michoacan_df20fb58b9
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán
photo_2025_09_26_19_21_02_b6dfa0ba75
Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×