Cerrar X
deportes_balon_mundial_2026_5dd2364921
Deportes

Presenta FIFA el balón del Mundial 2026: el 'Trionda'

El 'Trionda' presenta los colores de los tres países anfitriones y tecnología que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones durante el torneo

  • 02
  • Octubre
    2025

Este jueves la FIFA presentó el balón que se usará en el Mundial de 2026, el cual lleva como nombre "Trionda".

El esférico cuenta con los colores verde, azul y rojo que representan a México, Estados Unidos y Canadá, quienes, como ya se sabe, son los anfitriones para el máximo torneo de selecciones.

El balón también tiene incluida una tecnología que proporciona información de cada movimiento del balón, lo cual podrá ayudar a la toma de decisiones de los árbitros.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto al diseño del cuero, también tiene “la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas que reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre”.

También, según el comunicado del máximo organismo del futbol, el balón tendrá también la tecnología usada en el balón del Mundial de Qatar 2022, la cual mantenía conectado a distancia el esférico.

En dicho balón también se incluyó un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información detallada de los movimientos, el mismo que también estará presente en la "Trionda".

“Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, apuntó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T120514_878_100b5c1279
Analizan aplicación de nueva tecnología a extensión de L1
mundial_clubes_fifa_73f1222a7f
Mundial de Clubes podría tener hasta tres clubes por país: FIFA
singapur_formula_1_cc1bd4c253
Declaran 'riesgo por calor' en Gran Premio de Singapur de F1
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_03_T085229_704_32f7abaca7
Insta a esclarecer la desaparición de 120 personas en Nicaragua
sheinbaum_nl_viernes_mexicano_ee14b5e161
Destaca Nuevo León en salud y farmacias en 'Viernes Muy Mexicano'
EH_FOTO_VERTICAL_62_b7653150b2
Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×