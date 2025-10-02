Presenta FIFA el balón del Mundial 2026: el 'Trionda'

Este jueves la FIFA presentó el balón que se usará en el Mundial de 2026, el cual lleva como nombre "Trionda".

El esférico cuenta con los colores verde, azul y rojo que representan a México, Estados Unidos y Canadá, quienes, como ya se sabe, son los anfitriones para el máximo torneo de selecciones.

El balón también tiene incluida una tecnología que proporciona información de cada movimiento del balón, lo cual podrá ayudar a la toma de decisiones de los árbitros.

“La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto al diseño del cuero, también tiene “la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas que reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre”.

También, según el comunicado del máximo organismo del futbol, el balón tendrá también la tecnología usada en el balón del Mundial de Qatar 2022, la cual mantenía conectado a distancia el esférico.

En dicho balón también se incluyó un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que proporciona información detallada de los movimientos, el mismo que también estará presente en la "Trionda".

“Esta tecnología envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego”, apuntó.

