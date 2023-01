¿Qué equipos se apuntan para el Super Bowl LVII?

Este domingo se celebran las Finales de Conferencia en los Playoffs de la temporada 2022 del futbol americano de la NFL.

Estamos ya en las Finales de Conferencia, la antesala al Super Bowl LVII (57) y los mejores equipos de cada Conferencia están próximos a enfrentarse para ver quiénes avanzarán… ¡al partido soñado! Acompáñenme a ver los picks de esta semana.





San Francisco 49ers at Philadephia Eagles



Domingo - 14:00 horas



Lincoln Financial Field



Canal 5 y Fox Sports



Pick de la Semana: Eagles -2.5



La historia del momento en la NFL llegará a su fin este domingo, me refiero al ‘Señor Irrelevante’ que se volvió el personaje más relevante del momento en la NFL, Brock Purdy, el quarterback de los 49ers, quien ha llevado a su equipo a la Final de Conferencia y busca ser el primer mariscal de campo novato en llevar a su equipo hasta el Super Bowl. Y digo que llegará a su fin porque enfrente tiene a un equipo muy completo en todas sus líneas, las Águilas de Filadelfia, quienes con su quarterback Jalen Hurts en los controles sólo perdieron un juego en toda la temporada. No me malinterpreten, este será un juego parejo y desde luego que San Francisco puede ganarlo si logra que su rival cometa más errores; voy con los Eagles porque son un equipo más completo. La defensa de San Francisco es su fuerte, pero la de los Eagles no está muy por debajo en calidad, presiona mucho al quarterback contrario y ofensivamente Filadelfia es muy superior a los 49ers. Si a esto le sumamos que el juego será en Filadelfia, con frío y en un ambiente muy hostil para los visitantes, la mesa está puesta para que los Eagles ganen por al menos un gol de campo este encuentro.





Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs



Domingo - 17:30 horas



Arrowhead Stadium



Canal 5 y ESPN



Pick Presentimiento: Chiefs +2.5



Repetición de la Final de Conferencia del año pasado, donde Joe Burrow y los Bengals sorprendieron a todos y vencieron a los Chiefs para llegar al Super Bowl; esta vez, sorpresivamente los Jefes son el underdog en su propia casa, pero esto se debe a la lesión de tobillo derecho que presenta su gran estrella, el quarterback Patrick Mahomes, quien sufrió una esguince grado dos la semana pasada en su duelo frente a los Jaguars. Según indican todos los reportes, Mahomes va a jugar, no estará al 100% y tendrá dolor, eso es un hecho, pero esta temporada el equipo de los Chiefs está jugando mucho mejor que el año pasado y en su casa podrá llevarse la victoria, no menosprecio a los Bengals, tienen un gran equipo y Burrow está en su mejor momento, pero todos están dándolos ya como ganadores por la lesión de Mahomes y eso será un incentivo aún mayor para que los Chiefs se motiven y logren la victoria.



Mi predicción para el Super Bowl LVII (57) sería: Chiefs Vs. Eagles… ¡veamos si se cumple!



Es todo por esta semana… no olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martinez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.