Rayadas, con paso perfecto en Liga… y ante Mazatlán

Monterrey ha enfrentado en cinco ocasiones a las de Sinaloa en la Liga MX Femenil, y en todas estas batallas ha ganado La Pandilla.

El Torneo Clausura 2023 en la Liga MX Femenil sigue su marcha, esta vez corresponde a las Rayadas hacerse presentes en la cancha para la disputa de la Jornada 3, su rival en turno serán las Cañoneras de Mazatlán, escuadra ante la cual marcha con paso perfecto.



El partido se desarrollará este lunes en el “Gigante de Acero” a las 19:06 horas; Karen Hernández, mundialista en Qatar 2022, será la árbitra central de este encuentro.





Con paso perfecto

Las chicas de las medias rosas, históricamente en sus duelos ante Mazatlán FC, han logrado la victoria en todos ellos, con cinco triunfos en total, con 17 goles a favor, donde destaca Diana “La China” García con tres goles, seguida por Rebeca Bernal, Aylin Aviléz, Christina Burkenroad, Desirée Monsiváis -actualmente sin equipo- y Diana Evangelista, con par de dianas cada una.



Su rival en turno es dirigido por el profesor Jesús Padrón, le anteceden dos derrotas ante FC Juárez y Atlas, donde perforaron sus redes en nueve ocasiones y su pólvora permanece mojada hasta el momento.



En sus últimos enfrentamientos, las dirigidas por Eva Espejo -en ambos- derrotaron a las mazatlecas, en el “Gigante de acero” con un contundente 4-0, y en tierras sinaloenses por la mínima diferencia, la autora del solitario tanto corrió a cargo de la texana Barbara Olivieri.





Lo que se viene

Para esta batalla no se puede observar ‘por dónde’ las que visten de “púrpura” le hagan daño a las locales, aún y cuando respalda esta probabilidad un marcador adverso de 7-0 en la Jornada 1, y 2-0 en la segunda fecha, pero en el futbol nada está escrito… y aunque la lógica prevalece, no se está exento de una sorpresa.



Otro punto a favor de las locales es que su rival en turno viene en un proceso de adaptación en la cancha, ya que su plantilla fue renovada en gran cantidad del Apertura 2022 al Clausura 2023. Aunque los pronósticos climatológicos no indiquen precipitaciones en el área metropolitana de Monterrey, lo que se augura para esta noche es una lluvia de goles en el coloso de la avenida Pablo Livas, pero para que esto suceda, Rayadas tiene la última palabra.