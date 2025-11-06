Rayadas le empata 1-1 a América; todo se definirá este domingo

"Quien use marcapasos, que se lo cheque", fue el comentario de la señorita Marbella a sus amigas que la acompañaban entre las butacas del 'Gigante' de acero; al ver que sus Rayadas sacaban el empate de 1-1 a las 'Águilas' del América. Ante una asistencia de 10,672 aficionados, quienes apoyaron a su equipo durante el duelo de cuartos de final, todo se define el domingo próximo en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

UN AMÉRICA QUE MARCÓ EL DE LA DIFERENCIA

Tanto Rayadas como América Femenil saltaron a la cancha del Estadio BBVA con sus uniformes tradicionales y en punto de las 19:15 horas la juez central Priscila Eritzel Pérez Borja, al sonar su ocarina, dio por iniciada la batalla.

Las comandadas por Ángel Villa Campa iniciaron el cotejo volcadas totalmente al ataque, como un fuerte vendaval sobre la meta defendida por Irene Manrique; enfocando sus jugadas por los costados y pases a profundidad, donde sus extremos ingresaban con banderas desplegadas a las zonas de peligro de la localía.

Con el correr de los minutos era evidente el dominio en el rectángulo verde de las capitalinas, que aprovecharon cada centímetro del terreno de juego para atacar la zaga de las de la 'Pandilla' constantemente.

El reloj seguía su andar y no se veía por dónde las dirigidas por Leo Álvarez Jr. le hicieran daño a las de Coapa, quienes formaron una muralla en su zona defensiva y que pretendían taladrar la dupla explosiva de Christina Burkenroad y la española Lucía García.

Vino entonces, a los 38' de acción, un contragolpe de las capitalinas, quienes se internaron en el área enemiga y la estadounidense Sarah Luebbert es trabada por la costarricense Valeria del Campo; sin dudarlo, la juez central decretó la pena máxima. El cobro lo hizo la dorsal 8, Irene Guerrero, quien empalma el esférico lejos del alcance de la arquera Manrique, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 a favor de la visita.

La nazareno Priscila Eritzel decretó cinco minutos de alargue en la batalla y, consumido el tiempo, finalizó la primera parte.

LA QUE TUVO RAYADAS, LA METIÓ

Para la segunda mitad del duelo, se efectuó una modificación en el campo por parte del equipo del Monterrey: salió la española Lucía García y entró en su lugar Jermaine Seoposenwe.

La misma película fue la que se presenció en la parte complementaria, un equipo azulcrema que nunca dejó de atacar con peligro la meta defendida por Paola Naomi Manrique Mendoza, quien salió con una indumentaria total en color celeste.

Llegadas por los costados con gran rapidez, centros al área donde las delanteras de Coapa buscaban 'martillar' la de gajos y disparos desde linderos del área; era la temática con la que las de Ángel Villacampa ponían en aprietos a las regias.

Una solitaria Jermaine Seoposenwe que luchaba ante las defensas americanistas era la única generadora de peligro que tuvo el equipo de casa. La primera de peligro se presentó para Rayadas a los 70 minutos, cuando 'hiló la trenza' y la colombiana Marcel Restrepo conectó de testa a las manos de la cancerbera Sandra Paños, que vistió un atuendo de color naranja total.

El tiempo siguió su marcha y las cosas seguían el mismo rumbo: un América Femenil volcado al ataque y unas Rayadas que se defendían "con todo", en la búsqueda de cerrar el cerrojo y llevarse una mínima diferencia a la Ciudad de México.

La pantalla del 'Gigante' de acero indicaba los 90' de tiempo corrido, cuando la juez central decreta agregar ocho más de reposición, los mismos que pasaron de manera fugaz para las de Leo Álvarez Jr.

Pero no todo estaba escrito y a los 90+7 un contragolpe de las del Monterrey culmina con una anticipación de la sudafricana Jermaine Seoposenwe, que emparejó 1-1 los cartones, que cayó como una bocanada de aire fresco para las de la 'Pandilla'.

Y consumado el agregado, vino el silbatazo final por parte de la juez central Priscila Eritzel Pérez Borja.

