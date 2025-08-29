Rayados, a confirmar momento dulce en su visita al Puebla

Rayados vive un momento de ensueño en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de seis jornadas: es superlíder, tiene cinco victorias consecutivas, liga cuatro partidos marcando tres goles a favor en cada uno de ellos… y vive el mejor arranque goleador en los últimos seis años.

Monterrey lleva 13 tantos a favor en las primeras seis fechas, cifra más alta del Torneo Apertura 2019 a la fecha, tras un comparativo de las recientes campañas hasta la Jornada 6.

La Pandilla ya había ligado cuatro duelos con tres o más goles a favor, como en el Torneo México 1986 y en la Temporada 1987-1988; por primera vez buscará ligar cinco duelos con tres o más goles a favor.

El equipo albiazul visita este viernes al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:05 horas, en cotejo de la Fecha 7 de la fase regular de la actual campaña de la Primera División del futbol soccer mexicano, juego que transmite Azteca 7 en su ya tradicional ‘Viernes Botanero’.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular - Fecha 7

Viernes botanero

Puebla vs. Rayados

Estadio Cuauhtémoc

21:05 horas - Hoy

Azteca 7

Entérate

Estos son los goles a favor de Rayados hasta la Jornada 6 de la fase regular, en los últimos 13 torneos cortos de la Liga MX:

Torneo Apertura 2019: 9 goles a favor

Torneo Clausura 2020: 7 goles a favor

Torneo Apertura 2020: 10 goles a favor

Torneo Clausura 2021: 5 goles a favor

Torneo Apertura 2021: 8 goles a favor

Torneo Clausura 2022: 11 goles a favor

Torneo Apertura 2022: 12 goles a favor

Torneo Clausura 2023: 12 goles a favor

Torneo Apertura 2023: 9 goles a favor

Torneo Clausura 2024: 12 goles a favor

Torneo Apertura 2024: 7 goles a favor

Torneo Clausura 2025: 9 goles a favor

Torneo Apertura 2025: 13 goles a favor

La última ocasión que Rayados marcó más de 13 goles en las primeras seis fechas de la fase regular de un torneo corto en la Liga MX fue en el Clausura 2019, con un total de 17 dianas.

Que siga la racha

Estos son los torneos en los cuales Rayados ligó cuatro juegos en los que anotó tres o más goles a favor:

Torneo México 1986

Jornada 3: Rayados 3-1 Necaxa

Jornada 4: UAG 0-3 Rayados

Jornada 5: Rayados 5-3 Atlas

Jornada 6: Toluca 1-4 Rayados

Temporada 1987-1988

Jornada 4: Rayados 3-4 Puebla

Jornada 5: Rayados 4-2 UAT

Jornada 6: UdeG 3-3 Rayados

Jornada 7: Rayados 5-2 Atlas

Apertura 2025

Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas

Jornada 4: León 1-3 Rayados

Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán

Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa

