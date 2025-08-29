Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_28_at_11_56_18_PM_56e5dac796
Deportes

Rayados, a confirmar momento dulce en su visita al Puebla

Monterrey vive el mejor arranque goleador en los últimos seis años; hasta la Jornada 6, liga cinco victorias y cuatro juegos con tres goles a favor en cada uno

  • 29
  • Agosto
    2025

Rayados vive un momento de ensueño en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de seis jornadas: es superlíder, tiene cinco victorias consecutivas, liga cuatro partidos marcando tres goles a favor en cada uno de ellos… y vive el mejor arranque goleador en los últimos seis años.

Monterrey lleva 13 tantos a favor en las primeras seis fechas, cifra más alta del Torneo Apertura 2019 a la fecha, tras un comparativo de las recientes campañas hasta la Jornada 6.

La Pandilla ya había ligado cuatro duelos con tres o más goles a favor, como en el Torneo México 1986 y en la Temporada 1987-1988; por primera vez buscará ligar cinco duelos con tres o más goles a favor.

El equipo albiazul visita este viernes al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:05 horas, en cotejo de la Fecha 7 de la fase regular de la actual campaña de la Primera División del futbol soccer mexicano, juego que transmite Azteca 7 en su ya tradicional ‘Viernes Botanero’.

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular - Fecha 7
Viernes botanero
Puebla vs. Rayados
Estadio Cuauhtémoc
21:05 horas - Hoy
Azteca 7

Entérate

Estos son los goles a favor de Rayados hasta la Jornada 6 de la fase regular, en los últimos 13 torneos cortos de la Liga MX:

Torneo Apertura 2019: 9 goles a favor
Torneo Clausura 2020: 7 goles a favor
Torneo Apertura 2020: 10 goles a favor
Torneo Clausura 2021: 5 goles a favor
Torneo Apertura 2021: 8 goles a favor
Torneo Clausura 2022: 11 goles a favor
Torneo Apertura 2022: 12 goles a favor
Torneo Clausura 2023: 12 goles a favor
Torneo Apertura 2023: 9 goles a favor
Torneo Clausura 2024: 12 goles a favor
Torneo Apertura 2024: 7 goles a favor
Torneo Clausura 2025: 9 goles a favor
Torneo Apertura 2025: 13 goles a favor

La última ocasión que Rayados marcó más de 13 goles en las primeras seis fechas de la fase regular de un torneo corto en la Liga MX fue en el Clausura 2019, con un total de 17 dianas.

Que siga la racha

Estos son los torneos en los cuales Rayados ligó cuatro juegos en los que anotó tres o más goles a favor:

Torneo México 1986

Jornada 3: Rayados 3-1 Necaxa
Jornada 4: UAG 0-3 Rayados
Jornada 5: Rayados 5-3 Atlas
Jornada 6: Toluca 1-4 Rayados

Temporada 1987-1988

Jornada 4: Rayados 3-4 Puebla
Jornada 5: Rayados 4-2 UAT
Jornada 6: UdeG 3-3 Rayados
Jornada 7: Rayados 5-2 Atlas

Apertura 2025

Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas
Jornada 4: León 1-3 Rayados
Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán
Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
Whats_App_Image_2025_08_29_at_4_40_18_PM_e32011291a
Condecorará Cabildo regio al exgobernador Fernando Canales
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_68679c5b07
Tráiler choca contra tren en Colón; colapsa la vialidad
Heriberto_Trevino_2a31cbb179
Plantea PRI endurecer penas contra la extorsión
AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×