Rayados, a confirmar momento dulce en su visita al Puebla
Monterrey vive el mejor arranque goleador en los últimos seis años; hasta la Jornada 6, liga cinco victorias y cuatro juegos con tres goles a favor en cada uno
Rayados vive un momento de ensueño en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de seis jornadas: es superlíder, tiene cinco victorias consecutivas, liga cuatro partidos marcando tres goles a favor en cada uno de ellos… y vive el mejor arranque goleador en los últimos seis años.
Monterrey lleva 13 tantos a favor en las primeras seis fechas, cifra más alta del Torneo Apertura 2019 a la fecha, tras un comparativo de las recientes campañas hasta la Jornada 6.
La Pandilla ya había ligado cuatro duelos con tres o más goles a favor, como en el Torneo México 1986 y en la Temporada 1987-1988; por primera vez buscará ligar cinco duelos con tres o más goles a favor.
El equipo albiazul visita este viernes al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 21:05 horas, en cotejo de la Fecha 7 de la fase regular de la actual campaña de la Primera División del futbol soccer mexicano, juego que transmite Azteca 7 en su ya tradicional ‘Viernes Botanero’.
Entérate
Estos son los goles a favor de Rayados hasta la Jornada 6 de la fase regular, en los últimos 13 torneos cortos de la Liga MX:
Torneo Apertura 2019: 9 goles a favor
Torneo Clausura 2020: 7 goles a favor
Torneo Apertura 2020: 10 goles a favor
Torneo Clausura 2021: 5 goles a favor
Torneo Apertura 2021: 8 goles a favor
Torneo Clausura 2022: 11 goles a favor
Torneo Apertura 2022: 12 goles a favor
Torneo Clausura 2023: 12 goles a favor
Torneo Apertura 2023: 9 goles a favor
Torneo Clausura 2024: 12 goles a favor
Torneo Apertura 2024: 7 goles a favor
Torneo Clausura 2025: 9 goles a favor
Torneo Apertura 2025: 13 goles a favor
La última ocasión que Rayados marcó más de 13 goles en las primeras seis fechas de la fase regular de un torneo corto en la Liga MX fue en el Clausura 2019, con un total de 17 dianas.
Que siga la racha
Estos son los torneos en los cuales Rayados ligó cuatro juegos en los que anotó tres o más goles a favor:
Torneo México 1986
Jornada 3: Rayados 3-1 Necaxa
Jornada 4: UAG 0-3 Rayados
Jornada 5: Rayados 5-3 Atlas
Jornada 6: Toluca 1-4 Rayados
Temporada 1987-1988
Jornada 4: Rayados 3-4 Puebla
Jornada 5: Rayados 4-2 UAT
Jornada 6: UdeG 3-3 Rayados
Jornada 7: Rayados 5-2 Atlas
Apertura 2025
Jornada 3: Rayados 3-1 Atlas
Jornada 4: León 1-3 Rayados
Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán
Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa
