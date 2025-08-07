Rayados cierra primera fase de Leagues Cup; va contra Charlotte

En la conclusión de la fase inicial en la Leagues Cup, los comandados por el español Domènec Torrent Font cerrará su participación en el Torneo cuando se enfrenten en punto de las 5:30 de la tarde al equipo de Charlotte FC, este duelo se llevará a cabo en el Bank of America Stadium. En un partido en donde ambos equipos ya están eliminados de la justa.

Ambos equipos llegan a la batalla en situaciones muy similares, con un empate y una derrota en tiempo regular en sus respectivos duelos. Los de la ‘Pandilla’ llegan a este cotejo con una derrota ante Cincinnati FC y empató contra New York Red Bulls, ya en serie de penaltis se llevaron el punto extra. Por su parte, el equipo de ‘La Corona’ perdió ante FC Juárez e igualó ante Chivas, perdiendo en disparos desde los once pasos.

NÚMEROS PAREJOS CON DOMÈNEC TORRENT

Tras el despido del argentino Martín Demichelis de la dirección técnica del Monterrey el pasado 11 de mayo de 2025. Tuvieron que pasar diez días para que el entrenador catalán Domènec Torrent asumiera el timón de los Rayados, de cara a su participación en el Mundial de Clubes que sería 27 días después.

La historia marca que son hasta el momento son nueve las batallas oficiales que han sostenido los de la ‘Pandilla’ entre Mundial de Clubes, Liga MX y Leagues Cup. Los del genovés Torrent se han llevado el triunfo en tres de sus enfrentamientos, en otros tres igualaron en el marcador en los 90’ minutos y en tres más cargaron con la derrota.

Enviaron el esférico a besar las redes enemigas en 13 ocasiones y les propinaron 11 anotaciones. Los 13 festejos los produjeron el argentino Germán Berterame con ocho goles, seguido por el español Sergio Canales con dos tantos y cierran la lista con un pepinillo Jesús Manuel Corona, Nelson Deossa y Sergio Ramos; quienes levantaron al respetable de su butaca para su festejo.





Comentarios