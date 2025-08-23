Rayados, fulminantes: ganan, golean y son superlíderes

Esta noche el Monterrey incrementó su etiqueta de invicto al vencer 3-0 a los 'Rayos' del Necaxa, ante el beneplácito de 45,032 aficionados que se dieron cita en el 'Gigante de acero', a pesar de la lluvia que se dejó sentir. Los goles fueron obra de Lucas Ocampos, Sergio Canales y su capitán Sergio Ramos.

UN PRIMER TIEMPO, ENGALANADO POR BELLOS GOLES

Cuando el Árbitro Central chihuahuense Yonatan Peinado Aguirre hizo sonar su ocarina y realizó la señal más futbolera, se dio el comienzo de esta batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como los 'Rayos' del Necaxa salieron con la intención de brindar un buen espectáculo, a pesar de que el cielo nublando que cubría el 'Gigante de acero' indicaba que se avecinaba una tormenta.

Los primeros minutos de la batalla hacían ver a un cuadro necaxista que llegaba con peligro al marco encomendado a Santiago Mele, quien vestía su ornamento elegantemente en color limón.

La escuadra comandada por Fernando Gago buscó llegar a velocidad por el costado derecho de su ataque por conducto del colombiano Kevin Ante, quien, en repetidas ocasiones le ganó la espalda en repetidas ocasiones al lateral izquierdo Gerardo Artega.

Pero, los comandados por el estratega español Domènec Torrent Font pronto fueron imponiendo sus condiciones, recuperando espacios en el rectángulo verde del Estadio BBVA. Entretegiendo jugadas que le permitían llegar a la portería rival que era custodiada por el argentino Luis Unsain, quien resolvía las situaciones de gol que se le presentaban.

Fue entonces que a los 15' de tiempo corrido vino el 1-0 en favor del cuadro de casa por conducto de Lucas Ocampos, quien tras recibir una asistencia del español Sergio Canales lanzó un potente disparo con la pierna derecha desde linderos del área, que dejó sin oportunidad al cancerbero pampero Unsain, que nada pudo hacer y así se le puso 'número a la casa'.

El dominio del cuadro local era abrumador, al grado que a los 21' de acción Rayados incrementó la ventaja a 2-0 y de que forma, Sergio Canales cobra de pierna izquierda un tiro de esquina y el balón se incrusta en la meta de los hidrorayos, anotando el gol de los llamados 'olímpicos'.

Mientras el reloj seguía su marcha, la batalla se concentró en el medio campo del terreno de juego, aunado a lo ríspido que se volvió por los diversos sectores de la cancha.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir tres minutos más de compensación, que, al consumirse, el Juez Central Peinado Aguirre decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

AFLOJARON, PERO SE LLEVARON LA VICTORIA

Para la parte complementaria, tanto los del Profe 'Dom' como los de Gago regresaron al rectángulo verde con una formación distinta a la que utilizaron en la parte inicial. Por el Monterrey entró al terreno de juego Óliver Torres en sustitución de Jorge Rodríguez. Por el lado del Necaxa ingresaron Pável Pérez y Tomás Badaloni, dejando su lugar Alejandro Andrade y Ricardo Monreal.

El Club de Futbol Monterrey se apoderó de las acciones del partido, con llegadas en las que entraba como 'cuchillo en mantequilla' por las laterales del cuadro hidrocálido, lanzando disparos desde diversas zonas del terreno de juego y unas notorias ganas de incrementar la ventaja en el marcador, generando un juego explosivo, pero a la vez vistoso.

Una clara mano dentro del área se cometió por parte del Necaxa, por parte de Tomás Jacob. Fue entonces que el Árbitro Central Yonatan Peinado tras consultar en el VAR determinó la pena máxima; a los 59' minutos Sergio Ramos cobró de derecha, colocando el esférico ennla parte inferior del palo izquierdo para incrementar aún más la ventaja a 3-0.

A los 70' de acción, un disparo de Érick Aguirre con la izquierda desde linderos del área, puso en serios aprietos al cancerbero Unsain.

En la proyección de la película se notaba que era muy similar a la vista en el primer tiempo, donde la escuadra de la 'Pandilla' del Cerro de la Silla se posicionaba de las acciones, a pesar del 'chipi-chipi' que caía en el terreno de juego del coloso de la Avenida Pablo Livas.

A pesar de las inclemencias climáticas la fiel afición permaneció en su butaca apoyando al equipo de sus amores, que en la cancha brindaba in espectáculo netamente ofensivo y donde la lucha por el esférico era manifestada en cada momento.

Los estrategas de ambos cuadros realizaron una serie de modificaciones en su esquema, pero, el duelo ya estaba definido, con una posesión del esférico más que establecida y el pleno dominio en el rectángulo verde.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Yonatan Peinado Aguirre decreta añadir cinco minutos como reposición, mismos que se consumieron y se decretó el final del partido.

El próximo viernes 29 de agosto los Rayados visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 21:05 horas, en batalla correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025.

Comentarios