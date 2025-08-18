Rayados sacan ‘100’ en la fase regular de la Liga MX

Pónganle ‘100’ a Rayados… y es que anoche venció 3-2 a Mazatlán, ligó cuatro victorias en el Torneo Apertura 2025, es sublíder general y logró el centenar de triunfos en fase regular de la Liga MX en el ‘Gigante de acero’, según datos del sitio @golesycifrasmx, en la red social X.

En duelo de la Fecha 5 del actual campeonato mexicano, Monterrey llegó a 12 puntos y brincó al segundo lugar de la Tabla General; registra las mismas unidades que el superlíder Pachuca, pero los Tuzos tienen mejor diferencia de goles.

Doblete de Lucas Ocampos (en los minutos 26 y 45+5) y otra diana de Víctor Guzmán le dieron los tres puntos a La Pandilla frente a 45,894 aficionados.

José Joaquín Esquivel (al 13’) y Omar Moreno (al 82’) descontaron por los Cañoneros, que se ubican en el sitio 12 del pelotón.

De las 100 victorias de los regios en el Estadio Monterrey, 18 son ante Atlas y Pumas: ha vencido en nueve veces a cada uno; ambos son los rivales a los cuales ha derrotado en más ocasiones en el coloso de La Pastora, en fase regular de la Primera División del futbol mexicano.

Los albiazules vuelven a casa el próximo sábado al recibir a Necaxa a las 19:00 horas, en la Jornada 6 del actual certamen.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 5

Rayados 3-2 Mazatlán

‘Gigante de acero’

Entérate

¿Ante cuáles equipos logró Rayados los 100 juegos ganados en el ‘Gigante de acero’, en fase regular de Liga MX?

Ante Atlas: 9 triunfos

Ante Pumas: 9 triunfos

Ante América: 7 triunfos

Ante Querétaro: 7 triunfos

Ante León: 6 triunfos

Ante Pachuca: 6 triunfos

Ante Toluca: 6 triunfos

Ante Juárez: 5 triunfos

Ante Necaxa: 5 triunfos

Ante Santos: 5 triunfos

Ante Tigres: 5 triunfos

Ante Tijuana: 5 triunfos

Ante San Luis: 4 triunfos

Ante Mazatlán: 4 triunfos

Ante Puebla: 4 triunfos

Ante Veracruz: 4 triunfos

Ante Chiapas: 2 triunfos

Ante Cruz Azul: 2 triunfos

Ante Chivas: 2 triunfos

Ante Lobos: 2 triunfos

Ante Dorados: 1 triunfo

TOTAL: 100 triunfos

Comentarios