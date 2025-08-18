Cerrar X
Deportes

Rayados sacan ‘100’ en la fase regular de la Liga MX

Con su victoria ante Mazatlán, llegaron a al centenar de triunfos de fase regular de la Liga MX en el ‘Gigante de acero’; Atlas y Pumas son sus mejores clientes

  • 18
  • Agosto
    2025

Pónganle ‘100’ a Rayados… y es que anoche venció 3-2 a Mazatlán, ligó cuatro victorias en el Torneo Apertura 2025, es sublíder general y logró el centenar de triunfos en fase regular de la Liga MX en el ‘Gigante de acero’, según datos del sitio @golesycifrasmx, en la red social X.

En duelo de la Fecha 5 del actual campeonato mexicano, Monterrey llegó a 12 puntos y brincó al segundo lugar de la Tabla General; registra las mismas unidades que el superlíder Pachuca, pero los Tuzos tienen mejor diferencia de goles.

Doblete de Lucas Ocampos (en los minutos 26 y 45+5) y otra diana de Víctor Guzmán le dieron los tres puntos a La Pandilla frente a 45,894 aficionados.

José Joaquín Esquivel (al 13’) y Omar Moreno (al 82’) descontaron por los Cañoneros, que se ubican en el sitio 12 del pelotón.

De las 100 victorias de los regios en el Estadio Monterrey, 18 son ante Atlas y Pumas: ha vencido en nueve veces a cada uno; ambos son los rivales a los cuales ha derrotado en más ocasiones en el coloso de La Pastora, en fase regular de la Primera División del futbol mexicano.

Los albiazules vuelven a casa el próximo sábado al recibir a Necaxa a las 19:00 horas, en la Jornada 6 del actual certamen.

Ficha

Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2025
Fase regular
Jornada 5
Rayados 3-2 Mazatlán
‘Gigante de acero’

Entérate

¿Ante cuáles equipos logró Rayados los 100 juegos ganados en el ‘Gigante de acero’, en fase regular de Liga MX?

Ante Atlas: 9 triunfos
Ante Pumas: 9 triunfos
Ante América: 7 triunfos
Ante Querétaro: 7 triunfos
Ante León: 6 triunfos
Ante Pachuca: 6 triunfos
Ante Toluca: 6 triunfos
Ante Juárez: 5 triunfos
Ante Necaxa: 5 triunfos
Ante Santos: 5 triunfos
Ante Tigres: 5 triunfos
Ante Tijuana: 5 triunfos
Ante San Luis: 4 triunfos
Ante Mazatlán: 4 triunfos
Ante Puebla: 4 triunfos
Ante Veracruz: 4 triunfos
Ante Chiapas: 2 triunfos
Ante Cruz Azul: 2 triunfos
Ante Chivas: 2 triunfos
Ante Lobos: 2 triunfos
Ante Dorados: 1 triunfo
TOTAL: 100 triunfos


