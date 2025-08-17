Rayados vence 3-2 a Mazatlán y conserva el invicto

Esta noche el Monterrey venció 3-2 a su similar del Mazatlán, ante 45,894 aficionados que se dieron cita en el 'Gigante de acero'. Los goles fueron obra de Víctor Guzmán y doblete de Lucas Ocampos por los Rayados; mientras que por los 'Cañoneros' los anotaron José Esquivel y Omar Moreno, respectivamente.

EN EL PRIMER TIEMPO, RAYADOS LE DA LA VOLTERETA

Cuando el Árbitro Central regiomontano Martín Molina Astorga hizo sonar su ocarina y realizó la señal más futbolera, se dio el comienzo de esta batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como los 'Cañoneros' del Mazatlán salieron con la intención de brindar un buen espectáculo y la temperatura oscilaba los 38 grados centígrados.

En un duelo donde los primeros minutos fueron para medir fortalezas en sus esquemas, vino a los 13' de acción un disparo de José Esquivel con la pierna derecha desde el interior del área por bajo, que se incrustó junto al palo izquierdo del marco encomendado a Santiago Mele, para el 1-0 en favor de la visita.

El verse abajo en el marcador hizo que el Monterrey pronto buscara la posesión de la pelota y se enfilara constantemente sobre la meta de los mazatlecos, quienes cerraban los espacios en su zona defensiva interponiéndose como una sólida muralla que no dejaba pasar ni el aire.

Fue a los 15' de tiempo corrido cuando Víctor Guzmán remata de cabeza un pase de Jesús Corona para el 1-1.

Fue entonces que los de la 'Pandilla' del Cerro de la Silla tuvo en Lucas Ocampos el motor que generaba peligro en la cabaña del cancerbero Ricardo Daniel Gutiérrez, oriundo de Tangamandapio, Michoacán.

Y a los 26' de tiempo corrido vió compensado su esfuerzo, al darle la vuelta al marcador el gaucho Lucas Ocampo, quien remata de derecha a quemarropa para el 2-1 en favor de los de casa.

La escuadra albiazul se apoderó del partido, mostrando un vistoso juego ofensivo, a pesar de que los 'Cañoneros' frenaban los avances empleando la falta como recurso.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir cinco minutos más de compensación y a los 45+5 nuevamente el pampero Ocampos remata con la pierna derecha una asistencia de Luis Reyes, para el 3-1 en favor del Monterrey. Tras consumirse el añadido, el Juez Central Molina Astorga decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

AFLOJARON, PERO SE LLEVARON LA VICTORIA

Para la parte complementaria, los del Profe 'Dom' regresaron al rectángulo verde con la misma formación, mientras que los comandados por Robert Dante Siboldi envió al terreno de juego a Jair Díaz y Yoel Bárcenas.

El Mazatlán salió con mayor determinación ofensiva, querían el gol que acercara la notoria diferencia a como diera lugar; mientras que los regios esperaban pacientemente los embates del rival.

Con el correr de los minutos la constante se repetía y, a los 80' de tiempo corrido tras un centro de Nicolás Benedetti es conectado de derecha por Omar Moreno y así la distancia se acortó a 3-2.

Los estrategas de ambos cuadros realizaron una serie de modificaciones en su esquema, pero, el duelo de nueva cuenta se volvió muy ríspido por ambos equipos, quienes no querían perder la posesión del esférico y el dominio en la cancha.

El reloj siguió avanzando y el nazareno Martín Molina Astorga decreta añadir cinco minutos como reposición, mismos que se consumieron y se decretó el final del partido.

El próximo viernes 29 de agosto los Rayados visitan al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 21:05 horas, en batalla correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025.

