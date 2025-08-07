Revelan lista de nominados al Balón de Oro 2025
Este jueves 7 de agoso, France Football dio a conocer la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, que reconoce al mejor jugador de la temporada 2024-2025.
El Paris Saint-Germain, flamante campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del mundo a nivel de clubes, domina la lista con nueve representantes en la nómina. El club parisino ha sido protagonista de una temporada histórica, y su hegemonía se refleja claramente en la nominación de casi una tercera parte de los candidatos al galardón.
Sin embargo, el PSG no está solo en la carrera. Jugadores de distintas ligas y equipos también figuran como fuertes contendientes para llevarse el codiciado trofeo, que será entregado el próximo 22 de septiembre en una ceremonia de gala en la ciudad de París.
Esa noche, la capital francesa se transformará en el epicentro del fútbol mundial, al reunir a las máximas estrellas del deporte y captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, todos expectantes por conocer quién será coronado como el mejor futbolista de la temporada.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Esta es la lista de nominados al Balón de Oro 2025:
- Achraf Hakimi / PSG
- Pedri / FC Barcelona
- Nuno Mendes / PSG
- Serhou Guirassy / BVB
- Alexis Mac Allister / Liverpool
- Raphinha / FC Barcelona
- Viktor Gyokeres / Arsenal
- Desire Doue / PSG
- Denzel Dumfries / Inter de Milán
- Scott McTominay / Napoli
- Ousmane Dembele / PSG
- Erling Haaland / Manchester City
- Joao Neves / PSG
- Jude Bellingham / Real Madrid
- Robert Lewandowski / FC Barcelona
- Mohamed Salah / Liverpool
- Cole Palmer / Chelsea
- Fabián Ruiz / PSG
- Vinicius Jr / Real Madrid
- Declan Rice / Arsenal
- Vitinha / PSG
- Kylian Mbappé / Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma / PSG
- Michael Olise / Bayern Múnich
- Florian Writz / Liverpool
- Lamine Yamal / FC Barcelona
- Kvicha Kvaratskhelia / PSG
- Harry Kane / Bayern Múnich
- Virgil Van Dijk / Liverpool
- Lautaro Martínez / Inter de Milán
