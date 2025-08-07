Cerrar X
Revelan_lista_de_nominados_al_Balon_de_Oro_2025_8962101247
Deportes

Revelan lista de nominados al Balón de Oro 2025

France Football dio a conocer la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial

  • 07
  • Agosto
    2025

Este jueves 7 de agoso, France Football dio a conocer la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, que reconoce al mejor jugador de la temporada 2024-2025.

El Paris Saint-Germain, flamante campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del mundo a nivel de clubes, domina la lista con nueve representantes en la nómina. El club parisino ha sido protagonista de una temporada histórica, y su hegemonía se refleja claramente en la nominación de casi una tercera parte de los candidatos al galardón.

Sin embargo, el PSG no está solo en la carrera. Jugadores de distintas ligas y equipos también figuran como fuertes contendientes para llevarse el codiciado trofeo, que será entregado el próximo 22 de septiembre en una ceremonia de gala en la ciudad de París.

Esa noche, la capital francesa se transformará en el epicentro del fútbol mundial, al reunir a las máximas estrellas del deporte y captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, todos expectantes por conocer quién será coronado como el mejor futbolista de la temporada.

Esta es la lista de nominados al Balón de Oro 2025:

  • Achraf Hakimi / PSG
  • Pedri / FC Barcelona
  • Nuno Mendes / PSG
  • Serhou Guirassy / BVB
  • Alexis Mac Allister / Liverpool
  • Raphinha / FC Barcelona
  • Viktor Gyokeres / Arsenal
  • Desire Doue / PSG
  • Denzel Dumfries / Inter de Milán
  • Scott McTominay / Napoli
  • Ousmane Dembele / PSG
  • Erling Haaland / Manchester City
  • Joao Neves / PSG
  • Jude Bellingham / Real Madrid
  • Robert Lewandowski / FC Barcelona
  • Mohamed Salah / Liverpool
  • Cole Palmer / Chelsea
  • Fabián Ruiz / PSG
  • Vinicius Jr / Real Madrid
  • Declan Rice / Arsenal
  • Vitinha / PSG
  • Kylian Mbappé / Real Madrid
  • Gianluigi Donnarumma / PSG
  • Michael Olise / Bayern Múnich
  • Florian Writz / Liverpool
  • Lamine Yamal / FC Barcelona
  • Kvicha Kvaratskhelia / PSG
  • Harry Kane / Bayern Múnich
  • Virgil Van Dijk / Liverpool
  • Lautaro Martínez / Inter de Milán

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_4ad401fe2f
Reportan que Keylor Navas llega este martes a Pumas UNAM
EH_UNA_FOTO_2025_07_12_T153722_133_a3a6b284ec
Robbie Williams y Laura Pausini estarán en final del Mundial
AP_25180627776277_ff464230d4
El PSG golea 4-0 al Inter Miami y vuela a cuartos
publicidad

Últimas Noticias

Desarticulan_app_ilegal_de_transporte_en_Rio_de_Janeiro_394f55ef35
Desarticulan app ilegal de transporte en Río de Janeiro
Exhorta_Salud_extremar_prevencion_por_altas_temperaturas_6adc9e4cd5
Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas
Celtics_extiende_contrato_a_entrenador_Joe_Mazzulla_tras_ganar_la_NBA_a769c2acad
Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×