Revelan lista de nominados al Balón de Oro 2025

Este jueves 7 de agoso, France Football dio a conocer la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, que reconoce al mejor jugador de la temporada 2024-2025.

El Paris Saint-Germain, flamante campeón de la UEFA Champions League y subcampeón del mundo a nivel de clubes, domina la lista con nueve representantes en la nómina. El club parisino ha sido protagonista de una temporada histórica, y su hegemonía se refleja claramente en la nominación de casi una tercera parte de los candidatos al galardón.

Sin embargo, el PSG no está solo en la carrera. Jugadores de distintas ligas y equipos también figuran como fuertes contendientes para llevarse el codiciado trofeo, que será entregado el próximo 22 de septiembre en una ceremonia de gala en la ciudad de París.

Esa noche, la capital francesa se transformará en el epicentro del fútbol mundial, al reunir a las máximas estrellas del deporte y captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, todos expectantes por conocer quién será coronado como el mejor futbolista de la temporada.

Esta es la lista de nominados al Balón de Oro 2025:

Achraf Hakimi / PSG

Pedri / FC Barcelona

Nuno Mendes / PSG

Serhou Guirassy / BVB

Alexis Mac Allister / Liverpool

Raphinha / FC Barcelona

Viktor Gyokeres / Arsenal

Desire Doue / PSG

Denzel Dumfries / Inter de Milán

Scott McTominay / Napoli

Ousmane Dembele / PSG

Erling Haaland / Manchester City

Joao Neves / PSG

Jude Bellingham / Real Madrid

Robert Lewandowski / FC Barcelona

Mohamed Salah / Liverpool

Cole Palmer / Chelsea

Fabián Ruiz / PSG

Vinicius Jr / Real Madrid

Declan Rice / Arsenal

Vitinha / PSG

Kylian Mbappé / Real Madrid

Gianluigi Donnarumma / PSG

Michael Olise / Bayern Múnich

Florian Writz / Liverpool

Lamine Yamal / FC Barcelona

Kvicha Kvaratskhelia / PSG

Harry Kane / Bayern Múnich

Virgil Van Dijk / Liverpool

Lautaro Martínez / Inter de Milán

