Revelan precios de boletos para el Mundial 2026 en México

Los precios para el evento más esperado de futbol comienzan a rondar por el internet y estos precios van desde los 34 mil 700 pesos hasta los 129 mil 800 pesos

  • 14
  • Agosto
    2025

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA y los países organizadores comienzan a ultimar detalles para el torneo más esperado del fútbol.

En México, uno de los temas que más interés ha generado entre los aficionados es el precio de los boletos, sobre todo porque el país albergará menos partidos que Estados Unidos.

La espera terminó y los primeros precios ya han sido revelados. Un boleto para el primer partido en el Estadio de Chivas tendría un costo de 77 mil pesos. 

Este corresponde a la categoría “hospitality” en la zona Pitchside Lounge, ubicada a nivel de cancha y considerada de las más exclusivas del recinto.

No obstante, este no es el precio más bajo para disfrutar de un encuentro mundialista en México.

El portal oficial de venta de la FIFA ofrece entradas desde 35 mil pesos, mientras que las más costosas superan los 100 mil pesos.

El anuncio ha encendido la conversación entre los aficionados, quienes ya hacen cuentas y se preparan para la competencia que, por tercera vez en la historia, tendrá a México como una de las sedes.

Listas de precios para los boletos del Mundial 2026 en los estadios de México

  • Monterrey,14 de junio (87 mil 500 pesos)
  • Guadalajara, 23 de junio (77 mil 450 pesos)
  • Monterrey, 24 de junio (85 mil 500 pesos)
  • Guadalajara, 26 de junio (91 mil 500 pesos)
  • Monterrey, 29 de junio (102 mil 600 pesos)

VIP

  • Guadalajara, 11 de junio (76 mil 450 pesos)
  • Ciudad de México, 17 de junio (108 mil 600 pesos)
  • Monterrey, 20 de junio (76 mil 450 pesos)
  • Guadalajara, 23 de junio (64 mil 400 pesos)
  • Monterrey, 24 de junio (73 mil 450 pesos)
  • Monterrey, 29 de junio (89 mil 550 pesos)
  • Ciudad de México, 30 de junio (129 mil 800 pesos)

Trophy Lounge

  • Guadalajara, 23 de junio (56 mil 350 pesos)
  • Guadalajara, 26 de junio (72 mil 450 pesos)

Champions Club

  • Ciudad de México,17 de junio (73 mil 400 pesos)
  • Monterrey, 24 de junio (55 mil 350 pesos)
  • Monterrey, 29 de junio (77 mil 450 pesos)
  • Ciudad de México, 30 de junio (78 mil 500 pesos)

FIFA Pavilion

  • Guadalajara, 11 de junio (35 mil 700 pesos)
  • Monterrey, 14 de junio (35 mil 700 pesos)
  • Monterrey, 20 de junio (35 mil 700 pesos)
  • Monterrey, 24 de junio (34 mil 700 pesos)
  • Monterrey, 29 de junio (55 mil 350 pesos)

 


