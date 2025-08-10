Cerrar X
AP_25222506855844_cc410ab238
Salah cuestiona el 'adiós' de la UEFA al exjugador palestino

Mohamed Salah cuestionó la "despedida" que le dio la UEFA al exfutbolista palestino Suleiman Obeid, quien, según informes

Mohamed Salah cuestionó la "despedida" que le dio la UEFA al exfutbolista palestino Suleiman Obeid, quien, según informes, fue asesinado a tiros por fuerzas israelíes mientras esperaba ayuda en Gaza.

"¿Puedes decirnos cómo murió, dónde y por qué?", preguntó Salah en la red social X.

Salah pidió respuesta a una publicación de la UEFA que decía: "Despedida a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros".

Obeid, de 41 años, fue fatalmente herido por disparos de fuerzas israelíes el miércoles mientras esperaba entre multitudes por ayuda cerca de un sitio de distribución en el sur de Gaza, según informó la Asociación de Fútbol de Palestina. Deja atrás a una esposa y cinco hijos.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente lo sucedido.

Obeid disputó 24 partidos para Palestina, anotando dos goles, mientras que marcó más de 100 a lo largo de su carrera con clubes locales, dijo la AFP, que lo describió como "una de las estrellas más brillantes del fútbol palestino".

La AFP publicó una carta atribuida a Aleksander Čeferin en la que el presidente de la UEFA expresó estar "profundamente entristecido por la trágica muerte" de Obeid, quien era "más que solo un futbolista. Era la prueba de que la alegría, la habilidad y el orgullo pueden florecer a pesar del sufrimiento. Su talento y dedicación al dieron a los niños de Gaza y más allá una razón para creer en un mañana más brillante. Su caída es una gran pérdida para el mundo del fútbol y para todos los que entienden el poder del deporte para inspirar."

La AFP dijo que la muerte de Obeid eleva a 662 el número de atletas y funcionarios deportivos palestinos muertos desde que comenzó la guerra de 22 meses.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo el mes pasado que unos 1.400 palestinos han sido asesinados buscando ayuda en Gaza desde mayo, casi todos por fuego israelí.

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado a decenas de millas de personas en Gaza, desplazando a la mayor parte de la población, destruido vastas áreas y empujado al territorio hacia la hambruna. Militantes liderados por Hamás desencadenaron la guerra cuando irrumpieron en Israel el siete de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y secuestrando a 251 personas.


AP_25222496031586_ec39053ba8
crystal_palace_conference_league_3242b0f0ab
inter_gaza_16f339eeb3
nacional_chapo_cc60de29d8
puente_internacional_2_f6b46d1079
Whats_App_Image_2025_08_11_at_6_32_06_PM_b34a5f84fa
lluvia123_1c986e046d
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
