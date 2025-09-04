Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_04_at_1_00_20_AM_ae9e266742
Deportes

‘Se abre el telón’ de la Temporada 2025 de la NFL

Este jueves a las 18:20 horas, Filadelfia recibe a Dallas en el juego inaugural de la Semana 1, en el emparrillado del Lincoln Financial Field

  • 04
  • Septiembre
    2025

Este jueves termina el ‘ayuno’ de partidos oficiales de futbol americano de la National Football League (NFL), ya que abre fuego la Temporada 2025 con un partido divisional: los Campeones Águilas de Filadelfia reciben a los Vaqueros de Dallas a las 18:20 horas, tiempo de Monterrey, en el emparrillado del Lincoln Financial Field.

Será la quinta vez que Dallas y Filadelfia se enfrentan en la Semana 1, pero la primera en suelo de los Eagles desde 1970, cuando Roger Staubach lideró a los Cowboys a una victoria.

Los campeones defensores tienen un sólido récord de 21 ganados y cuatro perdidos en partidos inaugurales en los últimos 25 años, aunque dos de esas derrotas ocurrieron recientemente, incluida una a manos de los Cowboys en 2012.

Los Eagles y Cowboys se han enfrentado 132 veces, incluidas cuatro batallas de postemporada. Dallas tiene la ventaja con 74 victorias, mientras que Filadelfia sigue con 58.

Será la primera vez que los Cowboys visiten Filadelfia para abrir la temporada, ya que en ocasiones anteriores en las que ambas franquicias se encontraron en la jornada inaugural (1972, 1976 y 2000), el viaje fue a Dallas.

Ficha

Fútbol americano
Temporada 2025
Semana 1
Partido inaugural
Dallas vs. Filadelfia
Lincoln Financial Field
En Filadelfia, Pensilvania, EUA
18:20 horas - Hoy
Tiempo de Monterrey
ESPN2


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_01_at_12_56_27_AM_533c7836ac
Septiembre, mes de la patria… y de eventos deportivos
Whats_App_Image_2025_08_27_at_1_12_25_AM_0c48680944
Auténticos Tigres: Grandes jugadores… ¡excelentes alumnos!
deportes_us_open_d7a1a8dd49
US Open 2025 promete duelos de alto voltaje en Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

inter_congo_ebola_0f62931479
Ministerio de salud de Congo anuncia un nuevo brote de ébola
EH_FOTO_VERTICAL_6_0c8ca38984
Sheinbaum visitará Coahuila este fin de semana por gira nacional
914ecf1a_d29b_4168_b557_6d1766fad372_e3a6206958
'Ola Verde' da empleo y mejora espacios públicos en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
publicidad
×