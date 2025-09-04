‘Se abre el telón’ de la Temporada 2025 de la NFL

Este jueves termina el ‘ayuno’ de partidos oficiales de futbol americano de la National Football League (NFL), ya que abre fuego la Temporada 2025 con un partido divisional: los Campeones Águilas de Filadelfia reciben a los Vaqueros de Dallas a las 18:20 horas, tiempo de Monterrey, en el emparrillado del Lincoln Financial Field.

Será la quinta vez que Dallas y Filadelfia se enfrentan en la Semana 1, pero la primera en suelo de los Eagles desde 1970, cuando Roger Staubach lideró a los Cowboys a una victoria.

Los campeones defensores tienen un sólido récord de 21 ganados y cuatro perdidos en partidos inaugurales en los últimos 25 años, aunque dos de esas derrotas ocurrieron recientemente, incluida una a manos de los Cowboys en 2012.

Los Eagles y Cowboys se han enfrentado 132 veces, incluidas cuatro batallas de postemporada. Dallas tiene la ventaja con 74 victorias, mientras que Filadelfia sigue con 58.

Será la primera vez que los Cowboys visiten Filadelfia para abrir la temporada, ya que en ocasiones anteriores en las que ambas franquicias se encontraron en la jornada inaugural (1972, 1976 y 2000), el viaje fue a Dallas.

Ficha

Fútbol americano

Temporada 2025

Semana 1

Partido inaugural

Dallas vs. Filadelfia

Lincoln Financial Field

En Filadelfia, Pensilvania, EUA

18:20 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

ESPN2

