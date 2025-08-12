Se alista México para el Mundial; jugará ante Ecuador en octubre

Como parte de su preparación para el Mundial de 2026, la selección de México enfrentará a la de Ecuador en Guadalajara en la fecha FIFA de octubre, informaron este martes los organizadores.

El encuentro se realizará el 14 de octubre en el estadio Akron, que será una de las tres sedes mexicanas en la próxima Copa del Mundo.

“Es importante tener el partido, Ecuador marcha segundo en las eliminatorias, está clasificado al Mundial y serán una dura prueba”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales de México. “Estamos trabajando fuerte para llegar de la mejor manera”.

El equipo mexicano dirigido por Javier Aguirre tiene programados partidos ante Japón y Corea del Sur el 6 y 9 de septiembre próximos en Estados Unidos.

Para octubre, el Tri ya tenía agendado un encuentro ante Colombia el 11 de octubre, en Arlington, Texas.

La selección mexicana visitó Guadalajara en octubre del año pasado para enfrentar a Estados Unidos en otro encuentro amistoso.

Tendremos partido de preparación para el Mundial 2026, en Guadalajara. 🔥



Todos los detalles aquí ➡️: https://t.co/hMy7qCder4#PorMéxicoTodo 🇲🇽 pic.twitter.com/6TJPGEH35Z — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 12, 2025

“El estadio está mejor que nunca la cancha está increíble y estará mejor para entonces”, dijo Amaury Vergara, dueño de Chivas y del estadio Akron. “Estamos ávidos por más partidos de la selección, va a ser una gran plaza para la selección y para el Mundial”.

Además de servir como preparación para México, el partido servirá como un ensayo para la sede de cara al Mundial. Guadalajara tiene programados cuatro encuentros del Mundial, incluyendo el segundo de México en la fase de grupos el 18 de junio.

“Nos va a funcionar mucho como ensayo de cara al Mundial y sabemos que vamos a hacerlo muy bien para ser una gran sede”, agregó Vergara. “El estadio está en su mejor forma”.

A diferencia del estadio Azteca, sometido a una gran remodelación, el estadio de Guadalajara realizó el cambio de césped, además de nuevas pantallas, del sonido ambiental y modificaciones en baños y el palco de prensa, entre otros.

“Estaremos estrenando la cancha y para el Mundial es importante que los jugadores la conozcan y tengan un partido oficial ahí”, dijo el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega. “Estamos con buena expectativa del partido".

Sisniega dijo que la selección mexicana tendrá 14 encuentros de preparación antes de su debut el 11 de junio de 2026, en la inauguración del Mundial.

“Para noviembre no puedo compartir los rivales, pero son de gran categoría y puedo adelantar que jugaremos muchos partidos en México es una buena noticia queremos jugar la mayoría de esos en el país en distintas plazas”, añadió Sisniega.

Comentarios