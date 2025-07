‘Será una noche cumbre, mágica, solemne y apasionada’

“Será una noche cumbre, mágica, solemne, apasionada y llena de fervor por la Virgen del Roble y llena de torerísmo y arte en el redondel porque mis compañeros y yo venimos a darlo todo frente al público regiomontano que nos acompañará la noche del viernes en la Monumental Monterrey para disfrutar la ‘Corrida de las Luces’ ”… así de tajante se expresó el diestro hidrocálido de dinastía Diego Sánchez en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte, en la cual se manifestó convencido porque el cartel que él encabeza y que complementan sus paisanos Luis David Adame y Héctor Gutiérrez es bastante interesante.

“Este mismo cartel se conformó en la pasada feria de San Marcos y fue una corrida histórica donde hubo muchos matices porque los tres somos de estilos diferentes y al haber una gran rivalidad profesional entre nosotros, logramos transmitir mucha emoción en los tendidos”, agregó.

Hecho matador de toros en su natal Aguascalientes el 25 de abril del 2015 de manos de Morante de la Puebla y Octavio García ‘El Payo’ con toros de Los Encinos, el hidrocálido debutó en Monterrey el 30 de agosto del 2015 alternando con los diestros regiomontanos Juan Fernando y Leal Montalvo, con una corrida de Golondrinas, en la cual el coleta no tuvo suerte con sus enemigos y, tras casi 10 años de correr la legua, regresa a la ciudad después de sonados triunfos en la México donde cortó dos orejas para abrir con ello, las puertas de muchas plazas como Aguascalientes, Guadalajara y León.

“Regresar a Monterrey después de tanto tiempo, con una carrera de 10 años, me hace sentir que por fin ‘veo mi luz’ y eso me tiene muy motivado porque estoy pasando por un gran momento en mi carrera”, dijo el hidrocálido.

“Monterrey tiene una afición a la que quiero mucho, desde muy niño me tocó venir con mi primo Juan Pablo, con el matador Juan Antonio Adame, con el matador Arturo Macías, y Monterrey es una ciudad que me encanta, su afición me gusta mucho, tengo recuerdos de muy niño de cuando todavía estaba techada la plaza y es una plaza que me encanta y que moría por volver y después de muchos años, ‘veo mi luz’ en esta ‘Corrida de las luces’ ”, recalcó.

Más centrado, más maduro y más torero que nunca, el diestro hidrocálido dijo ser un espada que ha logrado encontrar su propio estilo muy distinto a todos los miembros de la dinastía familiar torera a la que pertenece.

“Soy un torero que he encontrado mi propio estilo y manera de torear, de expresarme desde el interior y aunque tenemos muchas similitudes todos los Sánchez, busco otras cosas muy diferentes y mucho más profundas y aunque el apellido pesa, honradamente es un privilegio ser Sánchez, porque tenemos ese cartel de buenos toreros, de que siempre salimos a darlo todo, de que salimos a triunfar porque somos toreros de mucha entrega y que siempre queremos agradar a la afición”, recalcó orgulloso el espada.

Para el diestro, la del viernes es una corrida que tiene un significado especial pues además de celebrarse en honor a la Patrona de Monterrey, el hidrocálido volverá a enfrentarse a un encierro de ‘Los Encinos’, dehesa muy importante para el coleta pues.

“Con esos toros tomé la alternativa y es muy significativo volver a Monterrey con ella porque la ganadería está pasando por un gran momento y además del gran cariño que le tengo, siempre ha sido una ganadería importante para mi carrera, de las que están en el top en México, porque siempre te otorga la oportunidad del triunfo con la bravura de sus toros”, señaló.

Dueño de un propio de toreo clásico, el diestro aseguró que viene con gran disposición y una entrega total para conquistar el triunfo y el cariño de la afición regia.

“Estoy pasando por un gran momento en mi carrera y, tengo que triunfar en todas las plazas y Monterreyes una plaza clave para la carrera de los toreros en México y vengo a demostrar lo que soy, a demostrar las ganas de torear, de ser figura del toreo y no creo que haya mejor día ni mejor oportunidad que esta Corrida de las luces, para que el público regio me conozca y sepa de mi, venimos con un gran cartel y sobre todo en el gran momento que vivimos los tres, (Luis David y Héctor Gutiérrez), y eso me llena de mucha alegría y mucha motivación de que esa noche surja la magia de una gran noche de toros una noche cumbre,” finalizó el espada.

Los boletos para esta sensacional ‘Corrida de las luces’ se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

