Tigres femenil ha perdido dos clásicos ante Rayadas en cinco años

En la historia del Clásico Regio Femenil entre Tigres Femenil y Rayadas se han escrito pasajes mágicos y estos con el pasar del tiempo sumarán este domingo en punto de las 19:00 horas 45 episodios. El Estadio Universitario será la sede del partido y la silbante hidrocálida Ana Paola Hernández Ortiz quien con autoridad dirija este derbi. Un dato contundente que sale a relucir es que, las de la ‘U’ en el último lustro comprendido de 2021 a 2025, solo han sido vencidas por las del Monterrey en un par de ocasiones.

La última vez que se vieron las caras fue en la fase de cuartos de final del Clausura 2025, el encuentro culminó con empate de 1-1, suficiente para que las comandadas por Amelia Valverde avanzaran a la siguiente ronda tras días antes haber obtenido un empate por el mismo marcador; en dicha batalla Ovalle jugó sus últimos 45 minutos ya que salió de cambio.

Y vaya que de los botines de ‘La Maga’ Ovalles pudimos presenciar 12 anotaciones en sus enfrentamientos ante las de la ‘Pandilla’, cinco de ellas en partidos de Liga y siete en Liguilla. Aunado a que en el presente Torneo de Apertura 2025 consumó dos tantos más, antes de su partida al Orlando Pride de la NWSL (National Women's Soccer League), para contabilizar un total de 136 goles en su carrera con las ‘Amazonas’.

EL CLÁSICO REGIO FEMENIL, EL MÁS PASIONAL EN SU GÉNERO

Tanto Tigres Femenil como Rayadas saltarán al rectángulo verde del ‘Volcán’ vistiendo su indumentaria tradicional, las de la UANL lo harán de amarillo total con vivos en azul y las de la ‘Pandilla’ vestirán su atuendo a rayas en colores azul con blanco, el pantaloncillo y medias será en color azul respectivamente.

Cronológicamente y considerando únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla entre las del Monterrey en contra de la UANL, son 39 las confrontaciones que han tenido, donde las de Pedro M. Losa han cargado con el triunfo en 13 episodios y en 19 más empataron, siendo derrotadas por las de la ‘Pandilla’ en siete duelos.

Siguiendo con la temática de tantos anotados en batallas oficiales de fase inicial y final, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 60 ocasiones; teniendo como su máxima goleadora a Lizbeth Ovalle con 12 anotaciones, seguida por Katty Martínez con 11, Belén Cruz con siete y cierra la lista Stephany Mayor con cinco goles respectivamente.

Nada está escrito ni todo está dicho para que vivamos con intensidad y pasión el Derbi Regio 45 con sabor a carne asada, machacado y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso; dejemos que en el rectángulo verde que ellas nos regalen un buen espectáculo, donde el futbol siga siendo motivo de unión y fraternidad entre los seguidores de ambos equipos.

Comentarios