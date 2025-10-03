¿Tope o rugido? Un capítulo más del Borregos vs Auténticos Tigres

Los aficionados nuevoleoneses al futbol americano vibrarán este viernes con una edición más del Clásico Regiomontano Estudiantil que protagonizarán Borregos del ITESM y Auténticos Tigres de la UANL a las 19:30 horas en el Estadio Borregos.

Este juego corresponde a la Semana 5 de la Temporada 2025 de la campaña regular de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

Ambos conjuntos, que descansaron el fin de semana pasado —en la Semana 4—, llegan a este duelo con marca de tres ganados y cero perdidos, números que los colocan en la parte alta del standing general.

El primer encuentro que sostuvieron Borregos del ITESM y Auténticos Tigres de la UANL fue el 20 de noviembre de 1945… y lo ganaron los felinos 12-7.

La segunda justa recordada de manera oficial se presentó un bimestre después, cuando el 19 de enero de 1946 la Universidad salió de nuevo victoriosa, pues ganó 13-7 a los Borregos.

El tercer Clásico dejó un marcador de 18-6 a favor de los universitarios, el 14 de diciembre de 1946.

El cuarto derbi dejó tablas para los equipos, pues exhibió un marcador empatado 13-13.

Ficha

Futbol americano

ONEFA 2025

Temporada regular

Semana 5 - Hoy

Borregos Monterrey Vs. Auténticos Tigres

Estadio Borregos

19:30 horas

