Renuncia director técnico de Curazao a pocos meses del Mundial

El seleccionador nacional de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, ha presentado su dimisión por los problemas de salud de su hija y no estará presente en el banquillo de su seleccionado durante el Mundial.

Advocaat declaró en el comunicado de su dimisión que "la familia está por encima del futbol" y que se trata de "una decisión natural" además de subrayar lo mucho que extrañará el combinado caribeño.

El relevo en el banquillo del país isleño lo tomará el neerlandés Fred Rutten que cuenta con una extensa carrera como director técnico después de haber dirigido equipos como el PSV, Feyenoord o el Schalke 04.

"Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a el como a su familia. Dick es un icono en el fútbol mundial y es un honor poder continuar con su trabajo, he hablado con el y su cuerpo técnico para poder seguir el mismo camino, Curazao puede esperar la misma dedicación por mi parte" señaló Rutten.

Por su parte, el presidente de la Federación de Futbol de Curazao, Gilbert Martina, puso de relieve el respeto que le tiene al técnico neerlandés tras hacer historia con la selección después de clasificarla por primera vez en su historia a un Mundial.

Dick Advocaat fue seleccionador de los Países Bajos durante la Eurocopa de 2004 y pudo llevar al país neerlandés a las semifinales de dicho torneo donde cayó ante Portugal por 2-1.

Curazao logró la hazaña de ser el país más pequeño en clasificarse para un Mundial, quedando ubicado en el Grupo E donde se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

