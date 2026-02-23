Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
renuncia_dt_curazao_d7ec3fe1cc
Deportes

Renuncia director técnico de Curazao a pocos meses del Mundial

Dick Advocaat presentó su renuncia como técnico de la selección de futbol de Curazao por los problemas de salud que enfrenta su hija

  • 23
  • Febrero
    2026

El seleccionador nacional de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, ha presentado su dimisión por los problemas de salud de su hija y no estará presente en el banquillo de su seleccionado durante el Mundial.

Advocaat declaró en el comunicado de su dimisión que "la familia está por encima del futbol" y que se trata de "una decisión natural" además de subrayar lo mucho que extrañará el combinado caribeño.

El relevo en el banquillo del país isleño lo tomará el neerlandés Fred Rutten que cuenta con una extensa carrera como director técnico después de haber dirigido equipos como el PSV, Feyenoord o el Schalke 04.

"Son momentos complicados para Dick y le deseo mucha fuerza tanto a el como a su familia. Dick es un icono en el fútbol mundial y es un honor poder continuar con su trabajo, he hablado con el y su cuerpo técnico para poder seguir el mismo camino, Curazao puede esperar la misma dedicación por mi parte" señaló Rutten.

Por su parte, el presidente de la Federación de Futbol de Curazao, Gilbert Martina, puso de relieve el respeto que le tiene al técnico neerlandés tras hacer historia con la selección después de clasificarla por primera vez en su historia a un Mundial.

Dick Advocaat fue seleccionador de los Países Bajos durante la Eurocopa de 2004 y pudo llevar al país neerlandés a las semifinales de dicho torneo donde cayó ante Portugal por 2-1.

Curazao logró la hazaña de ser el país más pequeño en clasificarse para un Mundial, quedando ubicado en el Grupo E donde se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_10_at_8_25_27_PM_51e2c9c467
Solicita Judith Díaz licencia al Senado por motivos de salud
AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T101520_729_a9d72f56ea
Dimite jefe de gabinete de Ucrania por presunta corrupción
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2570_a564b0b22f
No pueden mover Presupuesto, solo la deuda: Samuel al Congreso
americo_villarreal_dia_bandera_ac58a9040e
Américo Villarreal preside ceremonia del Día de la Bandera
20260224_115338_1596c83fc4
Camioneta sin frenos choca contra casa en Altamira
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×