Za'Darius Smith anuncia su retiro de la NFL tras 11 temporadas

Después de 11 temporadas en la National Football League, el cazamariscales que actualmente milita en los Philadelphia Eagles, Za'Darius Smith, anunció su retiro a los 33 años.

"Sabía que este día llegaría y ahora que ha llegado siento emociones que nunca imaginé. El fútbol americano ha transformado mi vida y la de mi familia para siempre. Por eso les estaré eternamente agradecido", afirmó el defensivo a través de sus redes sociales.

El defensive end llegó a la NFL de la mano de los Baltimore Ravens como seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2015, en donde permaneció hasta 2018.

Tras su salida de Baltimore, arribó a Wisconsin para jugar con los Green Bay Packers, en donde se destacó como uno de los mejores en su posición, pues durante su primer año en la franquicia acumuló 13.5 sacks y 12.5 en 2020; sin embargo, fue una baja para los Packers al final de la temporada 2021 para liberar espacio en la masa salarial.

Tras su salida de Green Bay, puso rumbo a Minnesota, donde siguió siendo uno de los mejores en su posición al hacer 10 sacks en su única temporada con los Vikings.

También tuvo un corto paso por los Cleveland Browns en la temporada 2023, donde permaneció hasta la mitad del 2024, en que firmó con Detroit Lions.

"A todo aficionado de cada organización que representé: 'Gracias por todo'. Gracias por usar las camisetas con mi número, coleccionar mis tarjetas, por enviarme cargas y compartir sus opiniones, buenas o malas. Gracias por su cariño. Lo sentí todo", escribió el apoyador.

Durante su carrera, Smith acumuló 333 tackleadas, 69 sacks, 16 pases defendidos, forzó 10 balones sueltos y recuperó 2 en 140 partidos.

