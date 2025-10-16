Cerrar X
A un año de la muerte de Liam Payne, acusados siguen en proceso

El padre del exintegrante de One Direction afirmó que su manager conocía sobre su 'estado vulnerable' y que asumió la responsabilidad del bienestar del cantante

  16
  Octubre
    2025

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de Liam Payne, sus familiares y seguidores esperan el inicio de un juicio que acusara a dos de los cinco procesados por el delito de venta de drogas.

El exintegrante de One Direction murió a los 31 años tras caer del tercer piso del hotel CasaSur con sede en Buenos Aires, Argentina, después de consumir cantidades de alcohol y cocaína combinada con antidepresivos durante los tres días de su estancia.

Según el expediente judicial, el empresario Rogelio Nores acompañaba al cantante en calidad de asistente y mánager, conocía el estado de intoxicación y vulnerabilidad del artista, pero omitió pedir asistencia médica.

Una de las razones del viaje de Payne a Argentina era renovar el visado estadounidense en la embajada de Buenos Aires.

De acuerdo con el documento judicial, el artista intentó conseguir estupefacientes, por lo que pidió a Nores "un número de confianza", pero éste consideró solicitarlo al personal del hotel.

Con base a los testimonios de los trabajadores del hotel, describieron que Payne estuvo exaltado, tambaleante, perdido, en evidente mal estado, con actitud agresiva.

Al verlo en ese estado, los empleados optaron por llevarlo a su habitación. Por esta decisión, fueron imputados la encargada del hotel y el jefe de recepción, en calidad de abandono de persona y presunto homicidio culposo.

Los únicos dos acusados que serán juzgados son Braian Nahuel Paiz y Ezequiel Pereyra, de 22 y 25 años, respectivamente, ambos en prisión preventiva desde noviembre e imputados por venta de drogas.

Sin embargo, la Fiscalía de Argentina consideró que Rogelio Nores tenía influencia sobre el británico. El padre del cantante, Geoffrey Payne, declaró que su hijo había dejado de usar su teléfono personal para evitar recaídas y se contactaba con él a través de Nores, que lo “acompañaba y cuidaba”.

También afirmó que esta persona sabía de sus adicciones y que había asumido “plena responsabilidad” por su bienestar durante su último tratamiento en Miami.


