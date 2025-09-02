Cerrar X
Escena

Abogada de ‘El Chapo' Guzmán la defenderá en EUA

Alicia Villarreal contrató a Mariel Colón Miró, abogada de 'El Chapo' Guzmán y Emma Coronel, para defenderse de una demanda por difamación y acoso

  • 02
  • Septiembre
    2025

Alicia Villarreal sigue siendo tema de conversación, ahora porque contrató a Mariel Colón Miró, quien es abogada de Joaquín "El Chapo" Guzmán y lo defendió en el proceso legal criminal que enfrentó en Nueva York. También representa legalmente a la esposa de “El Chapo”, Emma Coronel.

Colón defenderá a la cantante por las declaraciones de Francisco Cantú, quien además la demandó en Estados Unidos. Alicia asegura que está siendo difamada y acosada.

“A partir de hoy tengo el honor de representar legalmente en los Estados Unidos a la gran Alicia Villarreal. Ya estuvo bueno de que un hombre intente dañar la reputación de una mujer con falsedades y ataques. La ley existe para poner límites y para proteger la verdad.

“Como mujer y como abogada, me solidarizo con cada mujer que ha tenido que enfrentar injusticias. La fuerza no está en el silencio, sino en levantar la voz con dignidad y respaldarse con la justicia. Aquí estamos, listas para dar la batalla”, escribió la nueva representante legal de la cantante.


