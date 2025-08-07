Ahora South Park se burla de la secretaria de Seguridad de EUA
South Park se burló de Kristi Noem, quien aparece disparando a cachorros en referencia a cuando mató a un perro de la familia porque era 'imposible de entrenar'
La serie animada South Park se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".
El episodio titulado "Me volví loco", el Sr Mackay, consejero escolar en la escuela primaria de South Park, pierde su trabajo tras recortes en educación por parte de la Administración del presidente Donald Trump y decide unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Mackay ve un video de orientación de Noem donde dice: "Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil".
A esto le sigue Noem disparando a varios cachorros al azar, lo que se convierte en una broma recurrente durante todo el episodio, según The Hollywood Reporter.
Noem admitió haber matado a su perro de 14 meses por mostrar comportamiento agresivo.
El miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó en X una imagen del avance de South Park que mostraba una redada del ICE, junto con un enlace a una web de reclutamiento para unirse al ICE.
