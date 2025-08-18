Alfonso Cuarón dará una clase en el Festival de Cine de Venecia

El cineasta mexicano, reconocido mundialmente por “Gravedad”, “Y tu mamá también” y “Roma”, Alfonso Cuarón volverá al Festival de Cine de Venecia, pero esta vez, dará una clase.

El ganador de cuatro premios Óscar dará una clase magistral en el marco del ciclo “El arte y el oficio del cine”, en donde también participarán las directoras Sofia Coppola y Jane Campion.

Además de esto, se realizarán otras cinco pláticas en vivo en la sede oficial del festival, conocida como el Lido, en donde estarán presentes actores y más cineastas.

Las clases y pláticas podrán ser vistas por el público desde el sitio web La Biennale.

La edición número 82 del Festival de Cine de Venecia se celebrará desde el próximo 27 de agosto hasta el 6 de septiembre.

