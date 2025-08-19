Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y propietario de la agrupación Enigma Norteño, quien habría sido asesinado en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra tres personas: Barajas, un acompañante que también perdió la vida y una mujer que resultó herida.

La cuenta especializada en espectáculos Chamonic difundió que la muerte del cantante estaría vinculada a un presunto ajuste de cuentas, señalando que Barajas se habría mudado de Culiacán a Guadalajara tras recibir advertencias.

Más tarde, medios confirmaron con fuentes estatales que el artista fue atacado mientras acudía a una pensión de automóviles.

En 2023, el cantante recibió amenazas por parte del crimen organizado.

Hasta el momento, familiares y representantes del músico no se han pronunciado al respecto.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas se consolidó como una figura clave en el regional mexicano gracias a su voz, talento en el bajo eléctrico y liderazgo como productor y director de Enigma Norteño, agrupación fundada en 2004.

La banda alcanzó notoriedad en México y Estados Unidos con temas como Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un Gallito (El Rambo), Chavo Félix y El Ondeado, corridos que catapultaron su popularidad, pero que también lo expusieron a polémicas por la cercanía del género con organizaciones criminales.

En entrevistas pasadas, Barajas aseguró que no tenía vínculos con grupos delictivos, aunque reconoció que en ocasiones recibió solicitudes para componer corridos a la medida.

Además de la música, fue conductor del pódcast Puntos de vista, donde entrevistó a exponentes como Tano Elizalde, Chuy Montana, Gabito Ballesteros, Eduin Caz, Marca Registrada, Roberto Tapia y Grupo Arriesgado.

En sus redes sociales, Barajas compartía constantemente momentos familiares, viajes, automóviles de lujo y su pasión por el club de futbol Chivas, equipo del que era aficionado.

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el asesinato del cantante y dar con los responsables del ataque.

Comentarios