Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Escena

Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y propietario de la agrupación Enigma Norteño

  • 19
  • Agosto
    2025

A través de redes sociales se confirmó el fallecimiento de Ernesto Barajas, vocalista y propietario de la agrupación Enigma Norteño, quien habría sido asesinado en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra tres personas: Barajas, un acompañante que también perdió la vida y una mujer que resultó herida.

23f.JPG

La cuenta especializada en espectáculos Chamonic difundió que la muerte del cantante estaría vinculada a un presunto ajuste de cuentas, señalando que Barajas se habría mudado de Culiacán a Guadalajara tras recibir advertencias.

Más tarde, medios confirmaron con fuentes estatales que el artista fue atacado mientras acudía a una pensión de automóviles.

En 2023, el cantante recibió amenazas por parte del crimen organizado.

Hasta el momento, familiares y representantes del músico no se han pronunciado al respecto.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas se consolidó como una figura clave en el regional mexicano gracias a su voz, talento en el bajo eléctrico y liderazgo como productor y director de Enigma Norteño, agrupación fundada en 2004.

La banda alcanzó notoriedad en México y Estados Unidos con temas como Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un Gallito (El Rambo), Chavo Félix y El Ondeado, corridos que catapultaron su popularidad, pero que también lo expusieron a polémicas por la cercanía del género con organizaciones criminales.

En entrevistas pasadas, Barajas aseguró que no tenía vínculos con grupos delictivos, aunque reconoció que en ocasiones recibió solicitudes para componer corridos a la medida.

Además de la música, fue conductor del pódcast Puntos de vista, donde entrevistó a exponentes como Tano Elizalde, Chuy Montana, Gabito Ballesteros, Eduin Caz, Marca Registrada, Roberto Tapia y Grupo Arriesgado.

En sus redes sociales, Barajas compartía constantemente momentos familiares, viajes, automóviles de lujo y su pasión por el club de futbol Chivas, equipo del que era aficionado.

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el asesinato del cantante y dar con los responsables del ataque.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
EH_UNA_FOTO_524ba82454
Exhorta Manolo Jiménez a aspirantes a trabajar y no 'grillar'
INFO_7_UNA_FOTO_8_89575337d2
Registran a bebé como 'Chat Yipiti' inspirados en la IA ChatGPT
publicidad

Últimas Noticias

deportes_canadiense_croata_tenis_monterrey_9a7cd0421c
Vekic y Fernandez debutan con victoria en el Abierto Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_19_at_10_43_17_PM_889f1c6100
NL entre los estados con más centros comerciales en construcción
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
publicidad
×