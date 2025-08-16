Cerrar X
Ca7riel & Paco Amoroso se presentan como ráfaga en México

Ca7riel & Paco Amoroso se fueron directo a la yugular en su debut en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México reuniendo a 18,000 personas

Ca7riel & Paco Amoroso se fueron directo a la yugular en su debut en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México al iniciar su concierto con entradas agotadas del viernes por la noche con “DUMBAI” y “BABY GANGSTA”, lo que hizo que los 18,000 asistentes bailaran de inmediato.

La gira de su álbum “PAPOTA” también incluyó muchos fans con sombreros siberianos de peluche azul, como el que lució Paco en su célebre Tiny Desk de NPR que suma más de 40 millones de vistas. El dúo experimental argentino hizo notar el vertiginoso aumento de su popularidad al recodar su presentación anterior en el país.

“Gracias por regalarnos esta noche maravillosa”, dijo Paco. “No lo puedo creer hace un año que tocamos para 1,000 personas y hoy está toda esta gente acá, así que es una locura, estamos felices”.

AP25228607338637.jpg

En el último año, se han presentado en Coachella con LA Phil también han recorrido Europa y Estados Unidos, han aparecido en la portada de Rolling Stone y se presentaron en “The Tonight Show” de Jimmy Fallon. Pero su incursión a la fama también la han tomado con reservas y humor como en sus canciones “IMPOSTOR” y “#TETAS”.

En la cúspide del concierto, subieron al escenario — que incluía dos figuras inflables gigantes de ellos — rodeados de fisicoculturistas en referencia a su cortometraje “PAPOTA”, titulado así por el suplemento de proteína con la que buscan hacerse fuertes para cumplir con los estándares estéticos de la industria.

Los fisicoculturistas presumían sus músculos y los cargaron para una emotiva rendición de “EL DÍA DEL AMIGO”, un tema muy apropósito para estos músicos, quienes son amigos desde la infancia.

AP25228607768345.jpg

También hubo momentos en los que cada uno cantó por separado, así como desplantes rockeros y de música electrónica que se fusionaban con su funk, con los que recorrieron casi en su totalidad su álbum debut de 2024 “BAÑO MARÍA” con temas como “SHEESH”, “PIRLO” y “EL ÚNICO”. Quizá sólo se puede reclamar a la presentación es que con casi una hora y media de duración fue un concierto corto y dejó al público con ganas de más.

El dúo continuará su gira por República Dominicana, Colombia, Perú, Chile y volverán a México como abridores de Kendrick Lamar el 23 de septiembre.


