Celebra Shakira su soltería ¡con Belinda, Danna y Kenia Os!

La cantante Shakira sigue celebrando su soltería, ahora organizó en su casa una noche de chicas, en la que estuvieron presente Belinda, Danna y Kenia Os.

Las cantantes mexicanas difícilmente coinciden, dados sus compromisos, pero la colombiana logró reunirlas en su Soltera’s House Party, en la que la pasaron de lo mejor.

Si se lo perdieron, así fue como empezó la fiesta de Soltera esta noche! 💋🎉 If you missed it, this is how Shakira's Soltera party started! pic.twitter.com/BN0WKKRt8v