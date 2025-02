Celebrará 50 años 'SNL' con Bad Bunny, Sabrina Carpenter y más

El especial del 50 aniversario de “Saturday Night Live” contará con la participación de invitados como Steve Martin, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, John Mulaney, Dave Chappelle y numerosas estrellas más que han estado asociadas con el programa a lo largo de los años.

Scarlett Johansson, quien está casada con el copresentador de Weekend Update, Colin Jost, aparecerá en el “SNL50: The Anniversary Special” que se emitirá el 16 de febrero. Será una transmisión en vivo de tres horas en honor al 50 aniversario de “SNL”.

Otros invitados anunciados por NBC este jueves incluyen a Adam Driver, Ayo Edebiri, Paul McCartney, Tom Hanks, Miley Cyrus, Robert De Niro, Martin Short y Kim Kardashian.

