Cerrar X
david_lynch_a_traves_de_la_musica_10_canciones_mas_alla_del_cine_bd98297395
Escena

Cines de México realizarán homenaje póstumo a David Lynch

El tributo de Cinépolis al director de cine será a través de un ciclo que reunirá algunas de las obras más influyentes y enigmáticas de su filmografía

  • 09
  • Septiembre
    2025

Una de las cadenas de cines más importantes de México y Latinoamérica rendirá un homenaje póstumo al cineasta estadounidense David Lynch, quien falleció por un enfisema pulmonar el 16 de enero de este año.

El tributo al director de cine será a través de un ciclo que reunirá algunas de las obras más influyentes y enigmáticas de su filmografía, ofreciendo al público la oportunidad de reencontrarse con el universo onírico del director.

Y es que con su partida, el mundo del cine perdió a una de sus voces más singulares y visionarias; por ello Cinépolis lo va a homenajear.

El evento se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en salas seleccionadas, y busca rendir tributo a la inconfundible estética de Lynch, caracterizada por narrativas surrealistas, atmósferas inquietantes y personajes que desafían la lógica convencional.

Los sueños de Lynch es una selección de nueve películas esenciales que recorren distintas etapas y facetas del cine de David Lynch, maestro del surrealismo cinematográfico.

Cada cinta revela un ángulo distinto de su estilo único, entre lo onírico, lo perturbador y lo profundamente humano.

Las películas son "Eraserhead" (1977), "The Elephant Man" (1980), "Blue Velvet" (1986), "Wild at Heart" (1990), "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992), "Lost Highway" (1997), "The Straight Story" (1999), "Mulholland Drive" (2001) e "Inland Empire" (2006).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T101934_138_a7b4997ac8
James McAvoy sufre un ataque inesperado en un bar de Toronto
EH_UNA_FOTO_41_3e357aa511
Honra Congreso del Estado a Universidad Tecnológica de Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T105436_900_6ee67fa375
Aerosmith y Yungblud homenajean a Ozzy Osbourne en los MTV VMAs
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_56_09_PM_1_1d745220cd
Tráiler provoca accidente y es detenido tras intentar huir
Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_58_20_PM_6cf75d96c8
Llama CTM a no politizar los conflictos laborales
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T201238_814_09b24f4bb1
Fortalece Miguel Flores relación bilateral con EUA
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×