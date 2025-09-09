Cines de México realizarán homenaje póstumo a David Lynch

Una de las cadenas de cines más importantes de México y Latinoamérica rendirá un homenaje póstumo al cineasta estadounidense David Lynch, quien falleció por un enfisema pulmonar el 16 de enero de este año.

El tributo al director de cine será a través de un ciclo que reunirá algunas de las obras más influyentes y enigmáticas de su filmografía, ofreciendo al público la oportunidad de reencontrarse con el universo onírico del director.

Y es que con su partida, el mundo del cine perdió a una de sus voces más singulares y visionarias; por ello Cinépolis lo va a homenajear.

El evento se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en salas seleccionadas, y busca rendir tributo a la inconfundible estética de Lynch, caracterizada por narrativas surrealistas, atmósferas inquietantes y personajes que desafían la lógica convencional.

Los sueños de Lynch es una selección de nueve películas esenciales que recorren distintas etapas y facetas del cine de David Lynch, maestro del surrealismo cinematográfico.

Cada cinta revela un ángulo distinto de su estilo único, entre lo onírico, lo perturbador y lo profundamente humano.

Las películas son "Eraserhead" (1977), "The Elephant Man" (1980), "Blue Velvet" (1986), "Wild at Heart" (1990), "Twin Peaks: Fire Walk with Me" (1992), "Lost Highway" (1997), "The Straight Story" (1999), "Mulholland Drive" (2001) e "Inland Empire" (2006).

