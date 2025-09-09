Cerrar X
alicia_villareal_8f2cf9678c
Escena

Cruz Martínez lanza indirecta a Alicia Villarreal por divorcio

El cantante de Kumbia Kings publicó un video en su cuenta de Instagram con la frase: 'Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex'

  • 09
  • Septiembre
    2025

La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue dando de qué hablar, especialmente después de que el productor musical hiciera una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su exesposa.

Pues, en medio de la atención mediática por la reciente oficialización de su divorcio, Cruz Martínez sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram con la frase: “Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex”.

Aunque no mencionó a Alicia por nombre, las redes sociales rápidamente conectaron la frase con su exesposa, especialmente porque ella ya había formalizado su nueva relación y la ruptura con Cruz estaba en los titulares.

La publicación de Cruz Martínez dejó entrever una cierta molestia, sugiriendo que el productor musical no estaba del todo conforme con los términos de la separación.

Esta indirecta causó una ola de comentarios y especulaciones, pues muchos interpretaron que el mensaje estaba dirigido directamente a Alicia, quien, según la publicación, tendría que “recibir la mitad” de los bienes tras el divorcio.

cruz-martinez-indirecta.jpg

Pero la polémica no termina ahí, pues en medio de este ambiente de tensiones, ha surgido información acerca de la nueva relación de Alicia con Cibad Hernández, su actual pareja.

Y es que de acuerdo al programa “Siéntese quien pueda”, esta relación no comenzó recientemente, sino que habría comenzado durante el matrimonio de "La Güerita Consentida" con Cruz Martínez.

Una fuente cercana a Cruz reveló que Alicia y Cibad ya se conocían desde hace años, específicamente entre 2008 y 2013, cuando ambos estaban casados con otras personas.

Esta fuente también aseguró que ambos intercambiaban mensajes románticos y hasta canciones, y Alicia los guardaba bajo nombres falsos para evitar que Cruz descubriera la relación.

Pese a la indirecta y a los rumores sobre su relación actual, Alicia Villarreal aún no se ha pronunciado públicamente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
Whats_App_Image_2025_09_09_at_1_08_13_AM_5e11070696
Tunden a alcalde de Reynosa por su boda VIP en Oaxaca
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_56_09_PM_1_1d745220cd
Tráiler provoca accidente y es detenido tras intentar huir
Whats_App_Image_2025_09_10_at_8_58_20_PM_6cf75d96c8
Llama CTM a no politizar los conflictos laborales
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T201238_814_09b24f4bb1
Fortalece Miguel Flores relación bilateral con EUA
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
publicidad
×