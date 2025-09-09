Cruz Martínez lanza indirecta a Alicia Villarreal por divorcio

La separación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez sigue dando de qué hablar, especialmente después de que el productor musical hiciera una publicación en redes sociales que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su exesposa.

Pues, en medio de la atención mediática por la reciente oficialización de su divorcio, Cruz Martínez sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram con la frase: “Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex”.

Aunque no mencionó a Alicia por nombre, las redes sociales rápidamente conectaron la frase con su exesposa, especialmente porque ella ya había formalizado su nueva relación y la ruptura con Cruz estaba en los titulares.

La publicación de Cruz Martínez dejó entrever una cierta molestia, sugiriendo que el productor musical no estaba del todo conforme con los términos de la separación.

Esta indirecta causó una ola de comentarios y especulaciones, pues muchos interpretaron que el mensaje estaba dirigido directamente a Alicia, quien, según la publicación, tendría que “recibir la mitad” de los bienes tras el divorcio.

Pero la polémica no termina ahí, pues en medio de este ambiente de tensiones, ha surgido información acerca de la nueva relación de Alicia con Cibad Hernández, su actual pareja.

Y es que de acuerdo al programa “Siéntese quien pueda”, esta relación no comenzó recientemente, sino que habría comenzado durante el matrimonio de "La Güerita Consentida" con Cruz Martínez.

Una fuente cercana a Cruz reveló que Alicia y Cibad ya se conocían desde hace años, específicamente entre 2008 y 2013, cuando ambos estaban casados con otras personas.

Esta fuente también aseguró que ambos intercambiaban mensajes románticos y hasta canciones, y Alicia los guardaba bajo nombres falsos para evitar que Cruz descubriera la relación.

Pese a la indirecta y a los rumores sobre su relación actual, Alicia Villarreal aún no se ha pronunciado públicamente.

Comentarios