Demi Lovato dirigirá documental de estrellas infantiles

Demi Lovato explorará un nuevo ámbito del entretenimiento, al dirigir un documental sobre exestrellas infantiles y lo difícil de crecer ante el ojo público.

La cantante y actriz Demi Lovato hará su debut como directora con un documental que centrará su mirada en las historias de algunas exestrellas infantiles y los retos que implica crecer frente a los reflectores de la fama.

“No hay mejor película ni tema para mi debut como directora que esta historia que es cercana a mí”, dijo Lovato.

Demi codirigirá el proyecto, que ha sido titulado temporalmente como Child Star, junto a Nicola Marsh (The 12th Victim, 2023), y juntas mostrarán los testimonios de antiguas estrellas infantiles por confirmar, incluido el de la cantante de Cool for the Summer.





Lovato será quien guíe las conversaciones con dichas celebridades y mostrará material de archivo de los implicados. Además, promete “ir más allá de las narrativas tradicionales” al ahondar en la “naturaleza cambiante de crecer en un mundo cada vez más conectado”.

Las productoras encargadas del proyecto son OBB Pictures, DLG (la productora de Lovato) y SB Projects, empresas que ya trabajaron juntas para la docuserie Dancing With the Devil, que siguió de cerca la vida de la actriz, de 30 años.

Esa miniserie, estrenada en 2021 en el festival SXSW, mostraba momentos críticos en la vida de Lovato como la sobredosis que vivió en 2018, o su experiencia como víctima de abuso sexual en su adolescencia. El documental Child Star tiene previsto su estreno en 2024 a través de la plataforma de streaming Hulu.

Ha dicho