Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano

Después de que la actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás denunciaran en sus redes sociales que fueron víctimas de un robo en una plaza comercial de la Ciudad de México, las autoridades anunciaron la detención de los presuntos responsables.

La Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que capturaron a dos hombres que podrían ser los autores del robo; cabe destacar que uno de ellos es de origen colombiano y tiene 46 años, mientras que su cómplice es mexicano y tiene 28 años.

A ambos fueron ubicados mediante el sistema de cámaras de la ciudad, mediante el cual se les siguió vía remota para posteriormente detenerlos cuando circulaban por la avenida canal de Río Churubusco, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

Tras su detención, a los hombres se les decomisaron una computadora envuelta en papel aluminio, dos pares de audífonos, cuatro tijeras, un desarmador, una lima con punta y tres celulares.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual se encuentra determinando la situación legal de ambos.

