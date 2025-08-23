Cerrar X
Erika_Buenfil_70562e0ed2
Escena

Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano

A los hombres se les decomisaron una computadora envuelta en aluminio, dos pares de audífonos, tijeras, un desarmador, una lima con punta y tres celulares

  • 23
  • Agosto
    2025

Después de que la actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás denunciaran en sus redes sociales que fueron víctimas de un robo en una plaza comercial de la Ciudad de México, las autoridades anunciaron la detención de los presuntos responsables.

La Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que capturaron a dos hombres que podrían ser los autores del robo; cabe destacar que uno de ellos es de origen colombiano y tiene 46 años, mientras que su cómplice es mexicano y tiene 28 años.

A ambos fueron ubicados mediante el sistema de cámaras de la ciudad, mediante el cual se les siguió vía remota para posteriormente detenerlos cuando circulaban por la avenida canal de Río Churubusco, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

Tras su detención, a los hombres se les decomisaron una computadora envuelta en papel aluminio, dos pares de audífonos, cuatro tijeras, un desarmador, una lima con punta y tres celulares.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el cual se encuentra determinando la situación legal de ambos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_08_22_T100143_347_21cb7f6e40
Érika Buenfil y su hijo denuncian robo en plaza comercial de CDMX
dfhs_8f582924b4
Detienen a cuatro por saquear casa en San Pedro
243d4c31_aa42_4bbe_8d5e_651e37ade62c_c976881ef1
Asaltan boutique en el Centro de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
Whats_App_Image_2025_08_23_at_10_37_14_PM_fe39015e21
Pondrá regia denuncia penal contra Doctors Hospital 
Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
publicidad
×