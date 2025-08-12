Cerrar X
Escena

Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas

El cantante de reguetón Jhayco, fue arrestado en Miami-Dade, Florida, este martes, por cargos de posesión de cocaína y cannabis

El cantante de reguetón Jhayco, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue arrestado en Miami-Dade, Florida, este martes, por cargos de posesión de cocaína y cannabis. 

Según el informe policial, alrededor de las 2:55 a.m., las autoridades detuvieron un Corvette rojo que conducía a 5 mph en la Southwest 8th Street y que permaneció detenido en la vía por más de un minuto.

Al acercarse, los oficiales notaron un fuerte olor a cannabis y observaron polvo blanco en los pantalones y la nariz del cantante.

Tras no poder presentar una licencia de conducir, se realizó una búsqueda en el vehículo, donde se encontraron dos bolsas con aproximadamente 14 gramos de cannabis y tres bolsas con cerca de 2 gramos de presunta cocaína.

Jhayco fue arrestado y trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, enfrentando cargos por posesión de cocaína (delito grave) y posesión de 20 gramos o menos de cannabis (delito menor).

Su fianza se fijó en $3,000, la cual fue pagada según registros carcelarios. 

El artista, conocido por éxitos como “DÁKITI” con Bad Bunny, no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente.


