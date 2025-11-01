Fallece a los 72 años el actor francés Tchéky Karyo

El actor francés Tchéky Karyo, conocido por su papel en la película Nikita y en la serie The Missing, falleció a los 72 años a causa de cáncer.

Nacido en Estambul en 1953 y criado en París, Karyo tuvo una extensa carrera de casi cuatro décadas en el cine y la televisión. Su esposa, la actriz Valérie Keruzoré, y sus hijos confirmaron su muerte en un comunicado.

Karyo debutó en La Balance (1982), cinta que le valió una nominación al César a la Mejor Revelación Masculina. Alcanzó reconocimiento internacional interpretando al agente Bob en Nikita (1990), dirigida por Luc Besson.

El público británico lo recordará especialmente por su papel del detective Julien Baptiste en la serie The Missing (2014), cuya segunda temporada se emitió en 2016, y en su derivada Baptiste (2019). Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica.

A lo largo de su carrera trabajó con reconocidos directores en filmes como 1492: La conquista del paraíso (1992), GoldenEye (1995), Juana de Arco (1993) y Un largo domingo de noviazgo (2004). También tuvo un breve pero recordado cameo en Amélie (2001).

