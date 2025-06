Finn Wolfhard lanza 'Happy Birthday', su álbum musical más íntimo

Finn Wolfhard, conocido por su papel en Stranger Things, lanzó su álbum debut en solitario titulado "Happy Birthday", este viernes a través de AWAL.

Este trabajo marca su primera incursión como solista tras participar en las bandas Calpurnia y The Aubreys.

El álbum, compuesto por nueve canciones, surge de un desafío personal que Wolfhard se impuso para escribir 50 canciones antes de finales de 2022.

“La primera canción ('Happy Birthday') trata sobre la ansiedad y la parálisis por decisiones. Y la última, 'Wait', trata sobre encontrar calma en uno mismo. Termina con una tetera explotando. Empieza con ansiedad y termina con paz", apuntó la estrella.

Según el propio artista, muchas de esas canciones no prosperaron, pero las que integran Happy Birthday exploran temas profundamente personales como la identidad, la ansiedad, la nostalgia, la infancia y la soledad, formando lo que él describe como un "rompecabezas" de su vida.

El álbum, producido por Kai Slater (Sharp Pins) y grabado en espacios íntimos de Chicago, tiene un sonido crudo y auténtico, con influencias que van desde The Beatles, The Who, Nirvana, hasta bandas como PUP y Twin Peaks, según Wolfhard.

El primer sencillo, “Choose the Latter”, es un tema indie pop nostálgico con guitarras brillantes y un video musical de estilo DIY donde Wolfhard aparece en una montaña rusa generada por pantalla verde, mostrando su lado juguetón.

Otros temas destacados incluyen “Objection!”, con un aire veraniego y playero, y “Trailers After Dark”, una balada melancólica que resalta su madurez lírica.

Happy Birthday ha sido descrito como un álbum con un espíritu juvenil, con un toque de indie y country alternativo, que evoca películas coming-of-age.

Aunque algunas reseñas señalan que el álbum tiene un inicio lento, destacan su autenticidad y la habilidad de Wolfhard para combinar referencias del pasado con un enfoque fresco, comparándolo con artistas como Alex G o MJ Lenderman.

Para celebrar el lanzamiento, Wolfhard organizó sesiones de escucha en tiendas de discos en ciudades como Vancouver, Toronto, Quebec, Atlanta y Nueva York el 5 y 6 de junio de 2025, con obsequios exclusivos en algunos eventos.

Además, está de gira con su Objection! Tour, que incluye paradas en Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle y Vancouver, con entradas agotadas en varias fechas.

Wolfhard ha compartido que la música le permite un control creativo que no siempre encuentra en la actuación, describiendo el proceso de creación del álbum como "liberador pero aterrador" por su naturaleza personal.





