Jennifer Lopez anuncia residencia 'Up All Night' en Las Vegas

Jennifer Lopez está de vuelta. La cantante, actriz y empresaria neoyorquina anunció su nueva residencia en Las Vegas, titulada Up All Night, la cual se presentará en el emblemático Colosseum del Caesars Palace a partir del 30 de diciembre de 2025.

“¡Sorpresa, JLOVERS! Estoy haciendo una residencia en Las Vegas. Acompáñenme en Up All Night Live In Las Vegas”, escribió la artista en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes promocionales de su espectáculo.

SURPRISE JLOVERS! We’re back! I’m doing a residency in Las Vegas! Join me for Up All Night Live In Las Vegas At The Colosseum at Caesars Palace. Dec 30 – Jan 3, & select dates in March! Tickets on sale Friday, June 6 at 10 AM PT. 🤍 https://t.co/G5oGxueBXF pic.twitter.com/vigvpZm1m4 — jlo (@JLo) May 27, 2025

La residencia comenzará con conciertos especiales el 30 y 31 de diciembre, justo para despedir el año, y continuará con funciones el 2 y 3 de enero de 2026. Luego, tras una breve pausa, la intérprete de “On The Floor” volverá al escenario en marzo, con presentaciones programadas los días 6, 7, 13, 14, 20, 27 y 28.

Cabe señalar que dicha preventa de boletos iniciará el 2 de junio exclusivamente para tarjetahabientes de un banco estadounidense, mientras que la venta general comenzará el 6 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

López había suspendido su gira "This Is Me Live" en 2024

Este nuevo proyecto marca el regreso de JLo a los escenarios luego de la cancelación de su gira This Is Me Live en 2024, lo cual generó decepción entre sus seguidores.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos... Prometo compensarlos”, declaró entonces la artista, quien ahora cumple su promesa con una producción renovada y ambiciosa.

Up All Night será su segunda residencia en Las Vegas, luego del éxito de All I Have (2016–2018), que recaudó más de 100 millones de dólares a lo largo de 121 funciones en el Zappos Theater.

El anuncio de su nueva residencia fue hecho tras su presentación en los American Music Awards 2025, donde JLo fue la encargada de abrir la gala con un medley de éxitos recientes como “Birds of Heather”, de Billie Eilish, y “Texas Hold’Em”, de Beyoncé.

Sin embargo, el número coreográfico generó controversia: durante el show, Jennifer Lopez se besó en escena con algunas de sus bailarinas y bailarines, lo que provocó reacciones mixtas en redes sociales.

“Fue muy desagradable, no era necesario ver eso”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras que otros señalaron que la artista “había ido demasiado lejos”.

Pese a la polémica, la expectativa por "Up All Night" es alta. Jennifer Lopez busca consolidar su legado con un espectáculo vibrante y provocador, que combine sus grandes éxitos con una propuesta escénica de alto impacto, típica de las grandes figuras del entretenimiento en Las Vegas.

