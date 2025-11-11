Cerrar X
Escena

Johnny Depp presenta en su nueva película en Argentina

El actor presentará este jueves en Buenos Aires 'Modigliani, tres días en Montparnasse', además será distinguido como 'visitante ilustre' en La Plata

  • 11
  • Noviembre
    2025

Este martes, el pirata favorito de todos, Johnny Depp, desembarcó en Argentina para presentar su filme "Modigliani, tres días en Montparnasse", el cual se estrenará el próximo jueves en los cines del país sudamericano.

Rodeado de guardaespaldas y sin hacer declaraciones, Depp, de 62 años, saludó a sus seguidores a las puertas del cine del barrio capitalino de Palermo donde se realizó la 'avant première' de la película, con la asistencia de figuras del mundo del espectáculo local.

"Modigliani, tres días en Montparnasse" cuenta 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani, quien era conocido por sus amigos como "Modi", cuando en 1916 recorría las calles de una París devastada por la Primera Guerra Mundial.

Protagonizado por el actor italiano Riccardo Scamarco y con la participación, entre otros, de Al Pacino, el filme se estrenó en el 72 Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 24 de septiembre de 2024.

Además, este miércoles, se tiene previsto que el actor estadounidense viaje a la ciudad de La Plata, donde será declarado como "visitante ilustre" y será recibido por el alcalde de la capital de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak.

Tras este evento, Depp brindará junto a Scamarco una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de la ciudad.


