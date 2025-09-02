Cerrar X
Escena

Sabrina Carpenter publica varios finales alternos de 'Tears'

Sabrina Carpenter está lanzando varios finales alternativos para el videoclip de su canción "Tears", perteneciente a su álbum Man’s Best Friend

  • 02
  • Septiembre
    2025

Sabrina Carpenter está lanzando varios finales alternativos para el videoclip de su canción "Tears", perteneciente a su álbum Man’s Best Friend.

En el video original, estrenado el 29 de agosto de 2025, Carpenter mata a su novio, quien se presume muerto tras un accidente automovilístico, lanzándole un tacón de aguja mientras dice: “Es una cosa, alguien tiene que morir en cada video”.

En el final alternativo, el novio, que aparece vivo, se acerca a ella diciendo: “Cariño, estoy tan contento de que estés bien. Te he estado buscando por todas partes”.

Sin embargo, un relámpago lo sorprende, y Carpenter le advierte que se mueva, pero un árbol, presumiblemente alcanzado por el relámpago, lo aplasta.

Ella se encoge de hombros y dice: “Le dije que se moviera”.

Este martes volvió a sorprender a sus fans con otro final un poco más cliché, en donde su pareja es aplastada por un piano.

A diferencia de los otros clips, Carpenter se queda sin palabaras y ahí termina el video.

El videoclip, inspirado en The Rocky Horror Picture Show, presenta a Carpenter explorando una casa misteriosa llena de personajes excéntricos, con la participación del actor Colman Domingo en drag.

La cantante insinuó en sus redes sociales que podrían venir más finales alternativos, con un mensaje que decía “New endings loading” (Nuevos finales cargando), generando especulaciones entre los fans sobre la posibilidad de múltiples versiones al estilo de la película Clue de 1985.

Este movimiento ha sido interpretado como una estrategia para aumentar las visualizaciones y mantener el interés de los fans, al tiempo que rinde homenaje a clásicos del cine de comedia y terror.


