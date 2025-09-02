Sabrina Carpenter publica varios finales alternos de 'Tears'
Sabrina Carpenter está lanzando varios finales alternativos para el videoclip de su canción "Tears", perteneciente a su álbum Man’s Best Friend
En el video original, estrenado el 29 de agosto de 2025, Carpenter mata a su novio, quien se presume muerto tras un accidente automovilístico, lanzándole un tacón de aguja mientras dice: “Es una cosa, alguien tiene que morir en cada video”.
📹| Sabrina Carpenter when killing the man in the Tears Music Video— 𝒱𝐸𝒩𝐼𝒞𝐸 𝐵𝐼𝒯𝒞𝐻🐾🍷 (@yourvenicechick) August 29, 2025
“Its a thing… someone has to die, every video… he was a nice one too… i have to give the people what they want” pic.twitter.com/tDQJmhVeSi
En el final alternativo, el novio, que aparece vivo, se acerca a ella diciendo: “Cariño, estoy tan contento de que estés bien. Te he estado buscando por todas partes”.
Sin embargo, un relámpago lo sorprende, y Carpenter le advierte que se mueva, pero un árbol, presumiblemente alcanzado por el relámpago, lo aplasta.
Ella se encoge de hombros y dice: “Le dije que se moviera”.
Sabrina Carpenter's Tears Music Video now has a new ending pic.twitter.com/HGc53v0VyJ— Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) September 1, 2025
Este martes volvió a sorprender a sus fans con otro final un poco más cliché, en donde su pareja es aplastada por un piano.
A diferencia de los otros clips, Carpenter se queda sin palabaras y ahí termina el video.
Sabrina Carpenter's Tears Music Video new ending pic.twitter.com/4QVlSQjtaW— Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) September 2, 2025
El videoclip, inspirado en The Rocky Horror Picture Show, presenta a Carpenter explorando una casa misteriosa llena de personajes excéntricos, con la participación del actor Colman Domingo en drag.
La cantante insinuó en sus redes sociales que podrían venir más finales alternativos, con un mensaje que decía “New endings loading” (Nuevos finales cargando), generando especulaciones entre los fans sobre la posibilidad de múltiples versiones al estilo de la película Clue de 1985.
Este movimiento ha sido interpretado como una estrategia para aumentar las visualizaciones y mantener el interés de los fans, al tiempo que rinde homenaje a clásicos del cine de comedia y terror.
