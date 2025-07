Michael Douglas se aleja de la actuación tras 60 años de carrera

El actor Michael Douglas, quien actualmente tiene 80 años de edad, estuvo como invitado especial en el Festival de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, donde reveló que no tiene planes próximos de volver a actuar.

"No he trabajado desde el 2022 a propósito, porque me di cuenta de que tenía que parar. He trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set.

"No tengo ninguna intención real de volver. Digo que no estoy retirado porque si surgiera algo especial, volvería, pero si no, no", dijo el ganador del Óscar.

Y que Douglas cambió sus prioridades tras enfrentar una batalla contra el cáncer de garganta, de la que salió bien librado.

"El cáncer en etapa 4 no es para nada una fiesta, pero no hay muchas opciones, ¿verdad?. Seguí el programa, que incluía quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte. La cirugía me habría impedido hablar y me habrían extirpado parte de la mandíbula, lo que habría sido muy limitante como actor.

"He trabajado muy duro durante casi 60 años y no quisiera ser una de esas personas que se desploman en el set. Sin embargo, estoy desarrollando una pequeña película independiente", mencionó.

Su última actuación fue como Benjamin Franklin en la miniserie de Apple TV+, Franklin, lanzada el año pasado.

Ahora está enfocado en su matrimonio con Catherine Zeta-Jones y disfrutar de la vida. Y seguir asistiendo a festivales fílmicos como el de Karlovy Vary, donde celebró el 50 aniversario de Atrapado Sin Salida, cinta que produjo.

Ahí el histrión fue acompañado por el productor Paul Zaentz y la familia del director Milo Forman para el homenaje y proyección de una copia restaurada de la cinta.

