Muere Leslie Phillips, voz del sombrero seleccionador

El legendario actor británico era conocido por papeles de comedia, sin embargo, se ganó aún más el cariño del público al dar voz al sombrero de Harry Potter.

El actor de 98 años, Leslie Phillips, falleció el día de ayer de manera pacífica en su casa. El británico era conocido por comedias subidas de tono como 'Carry On' y por ser la voz del sombrero seleccionador en saga de películas de magos, Harry Potter.





El veterano actor hizo sus primeras apariciones cinematográficas en la década de 1930. Es recordado por su interpretación cómica exagerada de la clase alta inglesa después de protagonizar 'Carry On Nurse', 'Carry On Teacher' y 'Carry On Constable' en 1959 y 1960.



Durante este tiempo, se hizo conocido por sus frases sugerentes, como 'Ding dong', 'Bueno, hola' y '¡Digo!'



Si bien la carrera de actor cinematográfico de Phillips consistió principalmente en papeles de comedia, luego pasó a otros trabajos, incluido un papel junto a Peter O'Toole en la película de 2006 'Venus', que le valió una nominación al BAFTA como mejor actor de reparto. También prestó su voz al Sombrero Seleccionador en la franquicia de 'Harry Potter'.

Leslie Samuel Phillips nació en Tottenham, al norte de Londres, el 20 de abril de 1924. Estudió teatro, danza y elocución en la Italia Conti Stage School, antes de servir como teniente durante la Segunda Guerra Mundial.



Después de la guerra, comenzó a obtener papeles protagónicos en el escenario y la pantalla. Su gran oportunidad llegó en 1957 cuando apareció en el musical de Gene Kelly 'Les Girls'.

En la década de 1980 se unió a la Royal Shakespeare Company e interpretó papeles como Falstaff en 'The Merry Wives Of Windsor'.



Sufrió un derrame cerebral en 2014 mientras compraba en Londres, pero se recuperó con fuerza.



Phillips fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico en 2008 en reconocimiento a su carrera como actor.





Con información de AP.