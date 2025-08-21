Cerrar X
Murió Brent Hinds, fundador de Mastodon, tras accidente en moto

Brent Hinds exguitarrista y cofundador de la banda de heavy metal Mastodon, falleció este miércoles por la noche en un accidente de motocicleta en Atlanta

Brent Hinds exguitarrista y cofundador de la banda de heavy metal Mastodon, falleció este miércoles por la noche en un accidente de motocicleta en Atlanta, Georgia, a la edad de 51 años. 

El accidente ocurrió cuando un SUV BMW no cedió el paso al girar a la izquierda y colisionó con la Harley-Davidson que conducía Hinds en la intersección de Memorial Drive SE y Boulevard SE.

La oficina del médico forense del condado de Fulton confirmó su muerte, y la policía de Atlanta informó que el conductor del SUV permaneció en el lugar.

La investigación sigue en curso.

Mastodon emitió un comunicado en Instagram expresando su profunda tristeza: “Estamos en un estado de tristeza y duelo inimaginables… anoche Brent Hinds falleció como resultado de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentando procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de muchos”.

La banda pidió respeto por la privacidad de la familia, amigos y fans de Hinds durante este momento difícil.

Hinds, quien dejó Mastodon en marzo de 2025 tras 25 años con la banda, fue una figura clave en su sonido, conocido por su estilo único de guitarra y sus contribuciones vocales.

Aunque la banda anunció que la separación fue mutua, Hinds afirmó que lo habían expulsado.

Tras su salida, continuó activo con proyectos como Fiend Without a Face y West End Motel, y recientemente había estado de gira en Europa con el músico de blues Marcus King.


