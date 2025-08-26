Cerrar X
Murió Manuel de la Calva del ‘Dúo Dinámico’, ¿De que falleció?

Manuel de la Calva, integrante del icónico Dúo Dinámico, falleció a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, debido a una fibrosis pulmonar

  • 26
  • Agosto
    2025

Manuel de la Calva, integrante del icónico Dúo Dinámico, falleció este martes 26 de agosto a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, debido a una fibrosis pulmonar diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges hace tres años.

Junto a Ramón Arcusa, su compañero artístico desde 1958, De la Calva marcó la historia del pop español con canciones como Resistiré, que se convirtió en un himno de esperanza durante la pandemia de COVID-19, Quince años tiene mi amor, Perdóname y La, la, la, con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968.

Arcusa anunció su muerte en redes sociales, destacando su alegría y optimismo, y pidió recordarlo cantando sus canciones.

La capilla ardiente se instaló en la sede de la SGAE en Madrid.

Su legado, con más de 700 obras registradas, sigue siendo un pilar de la música española.


