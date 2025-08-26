Murió Manuel de la Calva del ‘Dúo Dinámico’, ¿De que falleció?

Manuel de la Calva, integrante del icónico Dúo Dinámico, falleció este martes 26 de agosto a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid, debido a una fibrosis pulmonar diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges hace tres años.

Junto a Ramón Arcusa, su compañero artístico desde 1958, De la Calva marcó la historia del pop español con canciones como Resistiré, que se convirtió en un himno de esperanza durante la pandemia de COVID-19, Quince años tiene mi amor, Perdóname y La, la, la, con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968.

Arcusa anunció su muerte en redes sociales, destacando su alegría y optimismo, y pidió recordarlo cantando sus canciones.

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy.



No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida.



Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/C6SH8RSvFw — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

La capilla ardiente se instaló en la sede de la SGAE en Madrid.

Su legado, con más de 700 obras registradas, sigue siendo un pilar de la música española.

