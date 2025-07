Música de Bad Bunny genera placer y euforia, revela estudio

El Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR) presentó este lunes un análisis que concluye que la música del artista urbano Bad Bunny desencadena una intensa respuesta bioquímica en el cerebro de los asistentes a sus conciertos, provocando sensaciones de placer, euforia y bienestar.

La investigación, explicada por María Santiago Reyes, miembro del CQPR y expresidenta del gremio, destaca que canciones del llamado “Conejo Malo” estimulan neurotransmisores como dopamina, serotonina y oxitocina, claves en la generación de placer y la creación de lazos sociales.

“La gente no solo baila, también se conecta bioquímicamente”, sostuvo Santiago Reyes.

Más que espectáculo: ciencia, salud mental y sostenibilidad

El análisis fue presentado como preámbulo a la residencia artística 'No Me Quiero Ir de Aquí', una serie de 30 espectáculos que Bad Bunny ofrecerá en el Coliseo de Puerto Rico entre el 11 de julio y el 14 de septiembre, sin embargo el enfoque del estudio no fue meramente artístico, sino científico, medioambiental y energético.

Según el CQPR, la dimensión cultural de estos eventos es una oportunidad para sensibilizar sobre temas clave como la salud mental colectiva, la sostenibilidad y la transición energética.

“El fenómeno Bad Bunny puede ayudarnos a educar desde la ciencia. Si una canción mueve multitudes, la ciencia puede orientar sus pasos”, añadió José A. Pérez, presidente del Colegio.

Impacto ambiental y propuesta ecológica

Desde el ángulo ambiental, el CQPR alertó que eventos de esta magnitud generan altos volúmenes de residuos, emisiones de carbono y un gran consumo de energía no renovable.

En respuesta, promueven iniciativas logísticas sostenibles, como el uso de energía solar, baterías de litio, reciclaje activo y movilidad sostenible.

Estas ideas serán parte del PRCHEM 2025, el congreso científico más importante del Caribe, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con expertos en áreas como inteligencia artificial, salud, medioambiente y educación.

El CQPR invitó a artistas, productores, jóvenes, educadores y líderes comunitarios a sumarse a la reflexión sobre cómo los grandes eventos culturales pueden planearse desde la ciencia.

“La química está en todo: en el ritmo, en el cuerpo, en la energía. En Puerto Rico estamos viviendo un momento histórico donde la ciencia y el entretenimiento se encuentran”, subrayó Pérez.

Con ello, el Colegio busca posicionar a Puerto Rico no solo como centro del espectáculo, sino también como referente de innovación científica y ambiental en la región.

